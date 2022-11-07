بوريس جونسون لـ"صدى البلد": أهنئ مصر بالتنظيم الجيد لـ Cop 27|صور وفيديو

وصل منذ قليل رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونس، إلى مدينة شرم الشيخ، وذلك من أجل حضور مؤتمر قمة المناخ Cop 27.

رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونس، قال في تصريحات لـ "صدى البلد" إنه سعيد للغاية بتواجده في مصر، وتحديدًا في مدينة شرم الشيخ، للمشاركة في أعمال قمة المناخ، التى سلمت رئاستها بلاده لمصر بالأمس.

وأضاف جونسون أنه سوف يناقش رفقة القادة المجتمعون هنا في شرم الشيخ، عدد من القضايا المصيرية الهامة المتعلقة بالمناخ، وإنه سوف ينضم إلى القادة حالًا في القاعة الرئيسية من أجل الحديث حول هذه القضايا.

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