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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

خدمات البترول الجوية: نثق فى نجاح المؤتمر وخروجه بالصورة اللائقة بمكانة مصر

صدى البلد

دعمت شركة خدمات البترول الجوية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، جهود الدولة المصرية ‎فى مكافحة  التغيرات المناخية، وكذلك جهودها فى استضافة مؤتمر المناخ   cop27 المنعقد من اليوم وحتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قمة المناخ الحالية فرصة لتكثيف العمل والتوصل إلى حلول بشأن تأثير التغيرات المناخية على العالم، مشيرة أنها تثق فى نجاح المؤتمر وخروجه بالصورة اللائقة بمكانة مصر العالمية.

وبحسب الشركة، فوصل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مساء أمس السبت إلى شرم الشيخ على متن طائراتها، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية الجارية على مدار الساعة لعقد الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) بمدينة السلام.  

وذلك ضمن سلسلة زيارات تفقدية لشرم الشيخ قام بها على متن طائرتنا خلال الأسابيع القليلة الماضية قبيل انطلاق قمة المناخ كوب ٢٧.

وأعلن السفير سامح شكرى وزير الخارجية ، افتتاح الدورة الـ 17 لمؤتمر المناخ  بوصفه مؤتمر الأطراف ومواصلة تعديل جدول الأعمال 2 الخاصة بالمسائل التنظيمية للمؤتمر من جدول الأعمال المؤقت.

واقترح "  شكرى  " خلال كلمته بانطلاق قمة المناخ العالمى ، أن بند 4 ج  يخص تاريخ استكمال عمليات استعراض الخبراء لفترة الالتزام الثانى وأوصى بأن يتم اتخاذ القرار وتقدم اقتراح للاطراف أن يتبع  مؤتمر كيوتو محتوى مقرر المناخ و النظر فى المخصصات لتعديلها .


وانطلقت  فعاليات المؤتمر العالمي قمة المناخ  بمدينة شرم الشيخ op276، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الجاري، بحضور تمثيل من 197 دولة وأكثر من 120 قائد وزعيم ومسئول ورئيس.

وتشهد فعاليات اليوم، الأول لقمة المناخ cop27، جلسة الافتتاح الإجرائي لمؤتمر المناخ رقم cop27، التي يلقي خلالها ألوك شارما رئيس COP26 كلمة، يعقبها مراسم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ السفير سامح شكري من رئيس COP26.

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