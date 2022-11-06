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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تسهيلا لحضورهم.. خط محمول مجاني لضيوف قمة المناخ cop 27

صدى البلد

اصطف العشرات من ضيوف مؤتمر قمة المناخ cop 27، الذي يبدأ أولى أيامه اليوم الأحد وحتى 18 من نوفمبر الجاري، من أجل الحصول على خط تليفون من أحد شركات المحمول في مصر، مجانًا.

يأتي ذلك في إطار تعليمات القيادة السياسية بتسهيل مهمة الضيوف واستقبالهم أفضل استقبال، ويمكن للضيوف الحصول على خط المحمول عبر جواز السفر فقط، ويتم تشغيلة في غضون دقائق.

ويُسهل خط التليفون المحلي الذي يحصل عليه الضيوف إمكانية التواصل مع الآخرين في كافة القاعات وكذا الضيوف القادمين وأيضا يمكنهم استعمال شبكة الإنترنت التي تُحزم قاعات مركز المؤتمرات الدولي الذي يستضيف جلسات وفعاليات المؤتمر.

تتجه أنظار العالم أجمع اليوم، الأحد 6 نوفمبر، صوب مصر، وتحديدا إلى مدينة شرم الشيخ، التي تزينت لاستقبال قمة المناخ  COP 27 والتي تستمر أعمالها حتى يوم 18 نوفمبر الجاري.

وتنطلق القمة اليوم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى وعدد من قادة دول العالم ورؤساء الحكومات وكبار المسئولين وممثلى المؤسسات الدولية والإقليمية، بهدف تركيز المناقشات على إنقاذ كوكب الأرض من تغيرات المناخ.  

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