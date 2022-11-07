رئيس كينيا: التغيرات المناخية تؤثر على 250 مليون نسمة في إفريقيا

أكد وليام روتو رئيس كينيا، أن العالم يعاني اليوم بسبب التغيرات المناخية، وهناك انتشار للكوارث الطبيعية مثل الأعاصير والحرائق والفيضانات وذوبان الجليد والتصحر .

وقال وليام روتو في كلمته بقمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ، :" هناك تزايد في حدوث الكوارث الطبيعية بما يهدد بارتفاع مستوى البحر ".

وأضاف روتو:" تشير التقديرات إلى أن التغيرات المناخية تؤثر على 250 مليون نسمة في إفريقيا بشكل كبير ".

وتابع :" المخاطر الناتجة عن الجفاف أثرت على الكثيرين في افريقيا".

وأضاف وليام روتو:" جثث الفيلة والحمير الوحشية والابقار بدأت تزداد في كينيا بسبب التغيرات المناخية وأنفقنا 3 ملايين دولار من اجل توفير العلف والمياه".