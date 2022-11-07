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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تعرف على موعد جراحة "ونش" الزمالك في إنجلترا

صدى البلد

يجري غدا الثلاثاء محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عملية جراحية بعد إصابته بقطع في وتر الخلفية.

وسافر الونش إلى إنجلترا صباح اليوم من أجل إجراء العملية الجراحية التي تحدد موعدها صباح الغد.

وقامت إدارة الكرة بالزمالك بقيادة أمير مرتضى منصور، بتنسيق سفر الونش لإنجلترا من أجل العلاج بأحدث الأجهزة الطبية، بجانب التواصل مع الطبيب الذي سيجري العملية للاعب قبل سفره.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

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