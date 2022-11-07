أحمد موسى عن دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية: أصبحت حديث العالم

علق الإعلامي أحمد موسى، على دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "دعوة الرئيس أصبحت حديث العالم".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"،: "كانت دعوة سلام من أرض السلام"، لافتا: "الحرب أثرت على العالم كله".

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الدعوة لاقت استجابة من قادة العالم، فضلا عن التصفيق الحاد من الحضور عقب انتهاء الرئيس السيسي من كلمته".، مؤكدا: "الرئيس السيسي فاجأ العالم بإطلاق مبادرة سلام من أرض شرم الشيخ أمام العالم أجمع".