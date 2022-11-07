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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى عن دعوة الرئيس لوقف الحرب الروسية الأوكرانية: أصبحت حديث العالم

أحمد موسى
أحمد موسى

علق الإعلامي أحمد موسى، على دعوة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية، قائلا: "دعوة الرئيس أصبحت حديث العالم".

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محمد العرابي: على العالم دعم مبادرة الرئيس السيسي لوقف الحرب الروسية الأوكرانية..فيديو

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برلماني: مطالبة الرئيس السيسي بوقف الحرب في أوكرانيا أول نداء حقيقي لإرساء السلام

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع  عبر  فضائية " صدى البلد"،: "كانت دعوة سلام من أرض السلام"، لافتا: "الحرب أثرت على العالم كله".

 

وأشار الإعلامي أحمد موسى،: "الدعوة لاقت استجابة من قادة العالم، فضلا عن التصفيق الحاد من الحضور عقب انتهاء الرئيس السيسي من كلمته".، مؤكدا: "الرئيس السيسي فاجأ العالم بإطلاق مبادرة سلام من أرض شرم الشيخ أمام العالم أجمع".

 

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