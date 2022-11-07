بعد سيشن الكلب..البلوجر هبة مبروك تعود لزوجها عبد الرحمن...شاهد

فأجات البلوجر هبة مبروك متابعيها الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي خاصة “انستجرام” بعودتها إلى زوجها عبد الرحمن مبروك وذلك بعد إنفصالهما وظهورها في سيشن بصحبة كلب مما عرضها لهجوم شرس من قبل متابعيها في شهر يوليو 2021م متصدرة التريند بسبب السيشن المثير للجدل لكنها أكدت أنه “مجرد هزار” مع متابعيها كما أوضحت في تصريحات إعلامية وعبر لايف على صفحاتها الرسمية.

وعادت البلوجر هبة مبروك لتتصدر التريند من جديد مع زوجها عبد الرحمن مبروك، حيث نشر كل منهما مقطع فيديو على صفحاته الرسمية احتفالا بالعودة.

عودة هبة مبروك لزوجها عبد الرحمن مبروك

وقالت هبة مبروك على أنغام “أجمل ما قيل في الحب”: “مفيش مبروك” بينما أضافت عبد الرحمن مبروك عل صفحاته: “صالحت مراتي وعملتلها أحلي مفاجأة” متضممة: "شكولاته وورود حمراء من عربية مزينة بعبارات الحب.

جدير بالذكر أن البلوجر هبة مبروك، ظهرت على منصات مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2018، ويتابعها 2 مليون شخص على حسابها الرسمي على إنستجرام وحده.

سيشن هبة مبروك مع الكلب: هزار

وذهبت البلوجر هبة مبروك في تطرفها ضد زوجها سابقا إلى أبعد من ذلك بكثير حيث أعلنت على مواقع التواصل الاجتماعي زواجها من كلب فقامت بنشر صورتها علي مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترتدي فستان زفاف بجوارها كلب يحمل ورقة مكتوبا عليها "حفل زفاف" دلالة على زعمها من الزواج بهذا الكلب، وأردفت معلقة على مواقع التواصل الاجتماعي: ضل كلب ولا ضل… كملوا انتوا بقى".

فى هذا السياق، تعرضت "هبة"، لرد فعل قاسٍ من جمهورها، حيث تعرضت لهجوم شرس من المتابعين تي جمع الصلح بينها وزوجها من جديد وسط دعوات لهما بصلاح الحال اجتاحت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الحالية.

وفي ذات السياق، تصدر خبر عودة البلوجر آمال أبو المجد والتي يتابعها الملايين عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي إلى زوجها أحمد جوبا بعد فترة انفصال استمرت 3 شهور “التريند” إثر قيامه بضربها في وسط الشارع عندما نشرت مقطع فيديو رصدته كاميرات المراقبة بأحد الشوارع يوثق لحظة تعنيف زوجها محاولا إجهاضها، حيث كتبت وقتها: “يؤسفني أقولكم إن جوزى أحمد إللى كنتوا كلكوا بتشفوه بيحبني أهو إللى بيحب، إيه رأيكم كان عايز يجهض الجنين، مؤكدة أنها حامل في الشهر الثالث”.