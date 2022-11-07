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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

قصور الثقافة تستضيف عروض مهرجان طيبة الدولى لمسرح الطفل

صدى البلد

استضاف قصر ثقافة توشكى ثانى أيام فاعليات مهرجان طيبة الدولى للفنون التلقائية ومسرح الطفل فى دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من ٥ إلى ٩ نوفمبر الجاري بمحافظة أسوان، بحضور نجوى أحمد مدير عام فرع ثقافة أسوان، والدكتورة هنا مكرم رئيس المهرجان.


بدأت الفاعليات بالسلام الجمهورى، ثم قدم العرض المسرحي "البيئة بريئة" لمدرسة توشكي غرب التعليم بادارة نصر النوبه و مدرسة محمد ذكى الابتدائية وإدارة كوم امبو، وتناول النص درس منهجي لمادة الدرسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائى وهو بعنوان البيئة الصناعية ومشكلات البيئة.

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تكنيك الفن الزخرفي


وإلى جانب إقامة عدد من الورش "طباعة بالاستنسل" للفنانة نعمة الناصر وهي عبارة عن تفريغ الزخارف أو الوحدة الزخرفية المراد طباعتها على ورق مقوى لا ينفذ منه اللون أو يتشربه، "عرائس 2D" أو الدمية المسطحة وهى أبسط أنواع العرائس وإعدادها يحتاج إلى "ورق مقوى وقماش" للمهرج عمرو حمزة، "الموزايك أو الفسيفساء" وهو فن صناعة الصور باستخدام قطع صغيرة من الزجاج الملون الاحجار أو مواد أخرى، والموزايك هو تكنيك الفن الزخرفي أو زخرفة المنازل المدربة د. هنا مكرم.


قدم العرض المسرحى "احكى يا راوى" إعداد وإخراج محمد حسن سعد الدين لدولة السودان، تدور أحداثه حول الأطفال وماكانو يتعلمونه قديما والأطفال فى الوقت الحالى  استخدام التكنولوجيا، ويجب على الاطفال أن يسمعو كلام الكبار  وصفة التسامح بين الاخ واخوته، وفى الختام نفذ عرض مسرح عرائس ماريونيت للفنان عمرو حمزة. 


ويقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبالتعاون مع وزارات السياحة والأثار والتربية والتعليم وغيرها من الجهات المعنية، ويتضمن عروضا مسرحية للأطفال وورش فنية بمشاركة دول الأردن، الكويت، سلطنة عمان ،السودان، مصر.

قصر ثقافة توشكى مهرجان طيبة الدولى مسرح الطفل محافظة أسوان البيئة صناعة الصور

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