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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إقبال كبير على دورة فن تفصيل الملابس بثقافة القليوبية

صدى البلد

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة القليوبية برئاسة ياسر فريد التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مجموعة متنوعة من الأنشطة حيث افتتح بقصر ثقافة بنها وسط إقبال كبير من المتدربات على الدورة التدريبية المجانية لتعليم فن تفصيل الملابس بنادى المرأة بالقصر، تدريب منى محفوظ.

 

 وقدمت فرقة الإنشاد الديني بالقصر عرض فني جديد تضمن باقة رائعة من الأغاني الدينية بقيادة المايسترو حسن إبراهيم.

 

وعُقد بقصر ثقافة بهتيم، محاضرة للحديث عن العناية بالنظافة الشخصية، ألقى المحاضرة وفاء فوزى مسؤل الثقافة بتنظيم الأسرة بالإدارة الصحية بحى شرق شبرا الخيمة، تحدثت خلالها عن أهمية الحفاظ على النظافة الشخصية كما قدمت مجموعة من النصائح للطلاب حول هذا الشأن.

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الرسم على الزجاج

 

ويواصل فصل محو الأمية بالقصر استقبال الطلاب بالتعاون مع الهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار، كما أعد قصر ثقافة كفر شكر، ورشة رسم على الزجاج بالتعاون مع مدرسة الثانوية الفنية بنات، إشراف إيمان العربي، كما نظم كل من بيت ثقافة سنديون ومكتبة الطفل والشباب بكفر طحلة، ورشة رسم للأطفال.

إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد قصر ثقافة بنها نادى المرأة بالقصر قصر ثقافة بهتيم شبرا الخيمة بيت ثقافة سنديون مكتبة الطفل

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