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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

إعلان أسماء الفائزين بـ جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب

صدى البلد

انطلقت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 تحت شعار "كلمة للعالم"، بمشاركة 95 دولة ونحو 200 ناشر عربي وأجنبي، حيث تم الإعلان عن أسماء الفائزين بـ جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب. 

الفائزون بجائزة المعرض

أقيم حفل لتكريم الفائزين بـ جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022، وفاز كارلو ألفونسو نَلِّينُو الإيطالي عن الترجمة الصادرة باللغة الإيطالية لمقدمة سليمان البستاني لإلياذة هوميروس، بجائزة ترجمان، وهي أكبر جائزة للترجمة في العالم، تُعنى بتنشيط حركة الترجمة عن اللغة العربية، وتبلغ قيمتها مليونين و300 ألف درهم إماراتي.

وحازت الكاتبة مشاعل إبراهيم النابودة جائزة الشارقة لأفضل كتاب إماراتي في مجال الرواية.

وفي مجال الدراسات، كانت الجائزة من نصيب الكاتب الدكتور عبد الله سليمان المغنّي، عن مؤلفه "ملامح من تاريخ الإمارات"، وذهبت جائزة أفضل كتاب إماراتي في مجال الإبداع الأدبي للكاتبة شيخة مبارك سيف الناخي عن كتابها "وتلك الأيام".

وفازت بجائزة أفضل كتاب عربي، في مجال الرواية، الكاتبة الكويتية منى الشمري عن روايتها "خادمات المقام"، فيما حصدت دار نشر "بينجوين راندوم هاوس" جائزة أفضل كتاب أجنبي خيالي عن كتاب "الحياة المصغّرة - كشف المعجزات عن العالم المصغّر".

كما نالت جائزة "أفضل كتاب أجنبي واقعي" الكاتبة فاثي نسثنينجيلا من جنوب إفريقيا عن كتابها "ذاي جت يو توو".

وحازت دار روايات -الإمارات جائزة أفضل دار نشر محلية للعام 2022، أما أفضل دار عربية، فكانت من نصيب دار مؤسسة الانتشار العربي من لبنان، فيما جاءت جائزة أفضل دار نشر أجنبية من نصيب الدار العالمية للكتاب الإسلامي.

جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب الشارقة كارلو ألفونسو ن ل ين و عبد الله سليمان المغن ي فاثي نسثنينجيلا

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