عطوة يشهد الليلة الثانية من حفل تخرج ورشة ابدأ حلمك بالجيزة|صور

أقيم حفل تخرج الدفعة الثالثة من المرحلة الثانية لمشروع "إبدأ حلمك"، من خلال فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، وذلك على مسرح مركز الجيزة الثقافي والذى بدأت فعالياته في الفترة من ٢٧ أكتوبر وتستمر حتى ٣ نوفمبر الجاري.

بدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى عن الورش السابق تنفيذها، تلاه تقديم مشروع التخرج بعنوان "جواب قديم" تضمن بعض الرقصات والأغاني ومجموعة من رباعيات صلاح جاهين، تهدف الورشة تعليم المشاركين مهارات التمثيل والارتجال والكتابة وعناصر صناعة الصورة للوصول إلى تقديم عروض مسرحية ذات طبيعة إنتاجية مختلفة، وضمت الورشة ١٩ بنت، و٢١ ولد، حيث تقدم إليها عدد ١٣٩٧ متدرب وتم قبول ١٠٠ متدرب، وبدأت التدريبات في شهر مايو ٢٠٢١ وانتهت شهر فبراير ٢٠٢٢، وقام على تدريبهم د. فادي نشأت مدرب الدراما، د. مصطفى حجاج مدرب الرقص، د. وليد حيدر مدرب الموسيقى والغناء، مهندس محمد جابر مدرب السينوغرافيا، المخرج أحمد أبو عميرة مدرب التمثيل.

شركاء نجاح

وفي كلمته قدم عطوة الشكر للحضور، والمشاركين في المشروع ووعدهم بإقامة حفل أخر بدار الأوبرا وتسليمهم شهادات التقدير، كما قدم أحمد طه الشكر للشباب المشاركين بالورشة باعتبارهم شركاء النجاح، حيث استمر تدريبهم لفترة طويلة اقتربت من العام، كما قدم الشكر لرئيس الهيئة لدعمه للمشروع.

إبدأ حلمك

جاء الحفل بحضور المخرج المسرحي عصام السيد، د. حسام عطا أستاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية، د. عمرو الأشرف أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، جرجس شكري أمين عام النشر بالهيئة، مدير عام فرع ثقافة الجيزة، وعدد من المهتمين بالحركة المسرحية.

جدير بالذكر انه تضمنت المرحلة الأولى لمشروع إبدأ حلمك ثلاث محافظات وهي "أسيوط، الشرقية، الفيوم"، وشملت المرحلة الثانية "بني سويف، بورسعيد، الجيزة، إلي جانب كفر الشيخ، أسوان"، بينما تستهدف المرحلة الثالثة محافظات "قنا، البحيرة، المنيا، شمال سيناء".

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