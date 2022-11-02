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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

20 مليون إصدار في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022

صدى البلد

انطلقت فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ41 تحت شعار "كلمة للعالم"، الأربعاء، بمشاركة 95 دولة ونحو 200 ناشر عربي وأجنبي.

يتضمن المعرض 123عرضاً فنياً من 8 دول، منها 6 برامج جديدة تقام للمرة الأولى، فضلاً عن 30 فعالية مخصصة لأبرز طهاة المنطقة والعالم.

كما يشارك في فعاليات المعرض 150 كاتباً ومفكراً وفناناً عربياً وأجنبياً من 15 دولة، يقدمون 1500 فعالية وجلسة حوارية متنوعة، منها 200 فعالية ثقافية تضم جلسات وقراءات وورش عمل حول تجاربهم الإبداعية في مختلف أنواع المعارف والتأليف.

وتعزيزاً لحضور أدب الطفل والتركيز على تنمية ثقافة ومهارات القراءة لدى الصغار واليافعين، ينظّم المعرض 623 فعالية للأطفال، تتنوّع ما بين ورش عمل ومسرحيات وعروض ترفيهية وتعليمية، تستهدف تنمية مهارات الأطفال العلمية والعملية، ويشارك في إعدادها 45 متخصصاً من 14 دولة.

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20 مليون كتاب

 

قال رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، في تصريح له: "معرض الشارقة الدولي للكتاب في نسخته هذه يشع بنور 20 مليون كتاب بمختلف لغات العالم، وفي مختلف مجالات المعارف والعلوم والفنون، فضلاً عن الاتفاقيات الثقافية لبيع وشراء الحقوق".

وأضاف: "نؤكد للعالم من الشارقة أن الثقافة العربية بخير، وأن أمّة اقرأ تقرأ، وأن الكتاب هنا لا يزال بخير، وهذا المعرض الشامل خير دليل على ذلك".

معرض الشارقة الدولي للكتاب 2022 الشارقة افتتاح معرض الشارقة للكتاب كلمة للعالم أحمد بن ركاض العامري

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