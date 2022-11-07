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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة بسلطنة عمان: ندعم الدول من أجل الحفاظ على المناخ

صدى البلد

أكد وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان المهندس سالم بن ناصر العوفي، أنه سعيد بعقد قمة المناخ فى مصر الشقيقة.

وأضاف خلال تصريحات خاصة ل موقع صدى البلد، أن بلاده تدعم وستعمل مع الدول العربية و جميع الدول من أجل الحفاظ على المناخ.

وقد قام وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان،المهندس سالم بن ناصر العوفي، اليوم، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين الشقيقين للتعاون في مجالات الطاقة، سعياً إلى تحقيق تطلعاتهما المشتركة، في هذه المجالات.

وكشف سارة الخدى المستشار الإعلامي لوزير الطاقة السعودى، أن  المذكرة تهدف إلى وضع إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الطاقة، والذي يتي تشمل على تعزيز التعاون في الطاقة المتجددة، والكهرباء، وكفاءة الطاقة، والهيدروجين، وتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون وتقنياته للحد من آثار تغير المناخ، والبترول، والغاز، والبتروكيميائاويات، وتطوير المعايير لدعم استخدام المواد المستدامة بدلا من المواد التقليدية.

كما تشجع المذكرة التحول الرقمي، والابتكار، والتعاون مع بين الشركات المختصة، وتنمية الشراكات النوعية فيما يتعلق بتوطين المواد والمنتجات والخدمات وسلاسل الإمداد وتقنياتها، وذلك في كافة جميع مجالات الطاقة.

وتشمل المذكرة تبادل الدورات التدريبية، وزيارات الخبراء، وإجراء البحوث العلمية في مجالات الطاقة، بما من شأنه أن يسهم، في تعميق وتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.


https://fb.watch/gF9nGooA3R/

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