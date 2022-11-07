شاكر يكشف خطة الكهرباء للحفاظ على المناخ

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك علاقات وثيقة بين مصر و المملكة العربية السعودية.

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل موقع صدى البلد، أنه تم توقع مذكرات تعاون ربط كهرباء بين المملكة و مصر و

تبادل للطاقة.

ولفت إلى أن مصر مهتمة بالطاقة المتجددة وكذلك المملكة العربية السعودية وكشف أنه قام بزيارة مجموعة من المنشآت فى السعودية و كانت مبهرة.

وتابع الوزير لدينا خطة للحفاظ على الطاقة و ننظر كيف تكون نسبة الحفاظ على المناخ أكبر.

وأشار إلى أن مصر لديها قدرة على الاستفادة من طاقة الرياح و الطاقة الشمسية.

وعاد وتحدث عن الاتفاقيات التى تمت اليوم وقال نعمل من الدقيقة الأولى عندما نقوم بتوقع على اى اتفاقية.

وأوضح الوزير أن هناك أعمال فى مجال الهيدروجين الاخضر.