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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاكر يكشف خطة الكهرباء للحفاظ على المناخ

صدى البلد

أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك علاقات وثيقة بين مصر و المملكة العربية السعودية.
وأضاف الوزير في تصريحات خاصة ل موقع صدى البلد، أنه تم توقع مذكرات تعاون ربط كهرباء بين المملكة و مصر و 
تبادل للطاقة.

ولفت إلى أن مصر مهتمة بالطاقة المتجددة وكذلك المملكة العربية السعودية وكشف أنه قام بزيارة مجموعة من المنشآت فى السعودية و كانت مبهرة.

وتابع الوزير لدينا خطة للحفاظ على الطاقة و ننظر كيف تكون نسبة الحفاظ على المناخ أكبر.

وأشار إلى أن مصر لديها قدرة على الاستفادة من طاقة الرياح و الطاقة الشمسية.
وعاد وتحدث عن الاتفاقيات التى تمت اليوم وقال نعمل من الدقيقة الأولى عندما نقوم بتوقع على اى اتفاقية.

وأوضح الوزير أن هناك أعمال فى مجال الهيدروجين الاخضر.

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