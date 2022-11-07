هل يهدد فوز الحزب الجمهوري دعم أمريكا لـ أوكرانيا؟.. البيت الأبيض يجيب

قال البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن الدعم الأمريكي لـ أوكرانيا سيكون ثابتا حتى وإن فاز الجمهوريون الذين أعربوا عن هواجس حيال حجم الإنفاق، في الانتخابات النصفية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، "نحن واثقون من أن دعم الولايات المتحدة سيكون راسخا وثابتا"، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن "ملتزم العمل بطريقة تلقى تأييد الحزبين، كما كان يفعل، لدعم أوكرانيا".

وحذر كيفن ماكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الذي سيتولى رئاسة المجلس إذا فاز الجمهوريون في الانتخابات النصفية، مؤخرا من أن أوكرانيا لن تحظى بشيك على بياض إذا تولى حزبه السلطة.

وندد بعض الجمهوريين بمستوى الدعم الأمريكي لأوكرانيا الذي يشمل مساعدات بقيمة 40 مليار دولار أقرت في مايو بينما طلب بايدن مبلغا إضافيا قدره 11,2 مليار دولار.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كيفن ماكارثي، زعيم الجمهوريين في مجلس النواب: "لن نستخدم المساءلة أبدًا لأغراض سياسية، لكن هذا لا يعني أن هذا لن يحدث في وقت آخر إذا نشأ الوضع المناسب".

وفي حالة فوز الحزب الجمهوري في الانتخابات، قد يبدأ الجمهوريون التحقيق في بعض المشاكل في عمل إدارة بايدن، بما في ذلك مسألة إجلاء القوات من أفغانستان.

وفي يوليو ، ذكرت مجلة “نيوزويك” الأمريكية، أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة قد يتكبدون خسائر كبيرة في الكونجرس في انتخابات التجديد النصفي، مما يعرض بايدن لخطر المساءلة.

وقالت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية، إن الحزب الجمهوري الأمريكي يعتزم عزل الرئيس الحالي بعد انتخابات التجديد النصفي.