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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر عيار 14 اليوم 8-11-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

وصل أقل سعر جرام ذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022؛ ليسجل 813 جنيها للبيع و 817 جنيها للشراء ، وذلك بالنسبة لـ عيار 14 الأقل فئة.

 

وأظهر سعر المعدن الأصفر استقرارا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء؛ علي مستوى الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة، وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في سعر المشغولات الذهبية

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

 

سجل متوسط سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 8-11-2022؛ حوالي 1046 جنيها للبيع و 1051 جنيها للشراء وذلك بالنسبة لسعر الجرام الواحد من عيار 18 .

 

وقال تقرير صادر عن ، أن سعر الذهب قد استقر بداية تعاملات اليوم  بدون أي تغيير 

 

وذكرت تقارير اقتصادية أن سعر أشهر أعيرة الذهب تداولا في أسواق المشغولات الذهبية، قد تراجع أمس للمرة الأولي منذ أسبوعين ليسجل 3 جنيهات انخفاضا في المتوسط.

 

عيار 21

سجل أشهر أعيرة الذهب  وهو عيار 21 نحو 1220 جنيها للبيع و 1226 جنيها للشراء.
 

عيار 24

بلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 حوالي 1394 جنيها للبيع و 1401 جنيها للشراء

 

عيار 14

 

اهتمام بصناعة الذهب


وكشف تقرير صادر عن شعبة المشغولات الذهبية عن وجود اهتمام لدي الدولة مؤخرًا بتطوير قطاع الذهب، والإعلان عن إنشاء واحدة من كبرى مدن الذهب في منطقة الشرق الأوسط، وإنشاء مصفاة لتنقية وتكرير الذهب المستخرج

وتهتم وزارة البترول والثروة بملق التعدين وزيادة الشركات ومناطق الاستخراج وكذلك التدريب والتأهيل من خلال إنشاء مدرسة ثانوية متخصصة بالتكنولوجية التطبيقية في مجال الذهب والمجوهرات.
 

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9760 جنيها للبيع و 9808 جنيها للشراء

الذهب والمستهلكون؟


يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

كيلو الذهب

ووصل سعر كيلو الذهب نحو 1.4 مليون جنيه للبيع و 1.401 مليون جنيه للشراء

المصنعية والذهب 

تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر حيث يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 تصل تسعيرة المصنعية  في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد.

وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.4 ألف جنيه للبيع و 43.6 ألف جنيه للشراء
 


المخاطبون بسداد رد الضريبية


ووفقا لتقارير فإن المخاطبون برد ضريبة الدمغة هم لتجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج،بحسب شعبة الذهب بالإتحاد العام للغرف التجارية.

وذكرت الشعبة سعر رد الضريبة من الذهب يبغ 10% من إجمالي المصنعية والتي تساوي ما بين 70 قرشا بحد أقصي للجرام الواحد،  حيث من الطبيعي أن ترتفع تسعيرة المعدن الأصفر بعد تصاعد أزمة روسيا وأوكرانيا.

مدينة الذهب 

 

وتمثل  مدينة الذهب فرصة رائعة حيث تضم 400 ورشة فنية و150 ورشة تعليمية، بالإضافة إلى معارض محلية وعالمية ومركز لمصلحة الدمغة ومدينة ترفيهية، وتقع على حوالى مساحة 150 فدان، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بإنشاء المدن المتخصصة مثل مدينة الأثاث وغيرها،بما يساعد علي توطين الذهب عالميا في مصر

وتقام مدينة الذهب في العاصمة الإدارية الجديدة،  علي مساحة 150 فدانا بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تعد  مركزًا قويًا ليس محليًا  فقط وإنما وعالميًا، وستكون مدينة عالمية لصناعة الذهب وتطويرها في مصر، بما يساعد في عودة ريادة مصر لصناعة الذهب في المنطقة العربية.

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