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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

1405 للجرام.. سعر الذهب اليوم في مصر على مستوى جميع الأعيرة

سعر الذهب اليوم مصر
سعر الذهب اليوم مصر

سعر الذهب مصر .. استقر سعر الذهب  بداية تعاملات اليوم الاثنين الموافق 7-11-2022؛ علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة لدي محلات الصاغة بعد موجهة من التقبلت أمس الأحد انتهبت باستقرار السعر عنذ الختام على نفس سعر بداية التعاملات.

وارتفاع سعر الذهب في مصر  بقيمة وصلت 116 جنيها خلال الأسبوعين الماضيين، و زادت أسعار الذهب بنحو 93 جنيها خلال أكتوبر الماضي.

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24.30 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 7-11-2022

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النساء السبب.. لماذا انخفض عدد المواليد في بعض من محافظات مصر؟

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 1223 جنيها للبيع و 1229 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ووصل سعر عيار 14 الاقل سعرا نحو 815 جنيها للبيع و 819 جنيها للشراء 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأعلى سعرا نحو 1398 جنيها للبيع و 1405 جنيها للشراء  بفارق 9 جنيهات عن تعاملات الجمعة 

سعر عيار 18

ووصل سعر عيار 18 نحو 1048 جنيها للبيع و 1053 جنيها للشراء بعد أن كان 1041 جنيهًا للبيع و1050 جنيهًا للشراء    بفارق 7 جنيهات.

سعر كيلو الذهب

سجل سعر كيلو الذهب حوالي 1,4 مليون جنيه للبيع و 1.404 مليون جنيها للشراء

 سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 43.5 ألف جنيه للبيع و 43.7 ألف جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين نحو 9784 جنيها للبيع و 9832 جنيها للشراء.

سعر الذهب المصنعية 

يتراوح سعر مصنعية الذهب بين 7 حتي 10% بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وعليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري.

 ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

 

و كانت شعبة المشغولات الذهبية إن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج.

 

سعر الذهب 

يحدد سعر الذهب في مصر علي 3 أسس منها سعر الصرف الأجنبي و البورصة العالمية وقوي العرض والطلب.

وأصبح الذهب يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

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