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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الإثنين 7-11-2022

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم في مصر

سعر الفراخ اليوم.. ارتفعت أسعار الدواجن اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2022، بنحو 5 جنيهات وفقًا لما أعلنته شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية.

أسعار الدواجن اليوم 

سعر الدواجن اليوم.. تراوحت أسعار الدواجن البيضاء بين 40 و41  جنيهًا للكيلو في المزرعة، لتصل إلى المستهلك بنحو  44 و45 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

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سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 7-11-2022

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24.30 جنيه.. سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 7-11-2022

وسجلت أسعار الدواجن البلدي: 64 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الساسو «الفراخ الحمراء»: بين 54 و56 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأوراك: بين 42و44 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه: بين 90 و95 جنيهًا للكيلو.

أسعار الدواجن الرومي: بين 60 و65 جنيها للكيلو.

سعر الدواجن الامهات اليوم الاثنين

أسعار الدواجن الأمهات البيضاء: بين 30 و35 جنيهًا للكيلو.

وطبق الكبد والقوانص بـ 30 جنيها .

ويسجل كيلو الأجنحة 28 جنيهًا.

ويصل سعر كيلو الأرانب إلى 82 جنيهًا.

أما كيلو الشيش طاووق فيسجّل سعره 89 جنيهًا.

صناعة الدواجن 

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في الدواجن نتيجة علف جديد.

منتجي الدواجن 

وقال  محمد القرش، معاون وزير الزراعة ومتحدث الوزارة، أن الوزارة تقدم الدعم الكامل لمنتجي الدواجن من خلال عدة إجراءات واستثناءات؛ من أجل دعم صناعة قوية وهامة مثل صناعة الدواجن.

أسعار البيض اليوم الاثنين في السوق 

استقرت أسعار البيض في الأسواق اليوم الاثنين 7-11-2022، جاءت كالتالي:

أسعار البيض الأبيض سجلت ة 70 جنيها للكرتونة الواحد لتصل إلى المستهلك  74 و78 جنيها 

أسعار البيض الأحمر  72 جنيها، للكرتونة  لتصل إلى المستهلك بنحو 78 تقريبا.

أسعار البيض البلدي وصلت في الأسواق  إلى 90 جنيها

أسعار الكتاكيت اليوم 

كما شهدت أسعار الكتاكيت استقرار عقب ترجها الايام الماضية ، حيث جاء سعر الكتاكيت في السوق المحلية كالتالي:

سعر كتكوت أبيض: بين .2.75و4.25 جنيه.

سعر كتكوت ساسو: 3و3.75 جنيه.

 

أسعار البط اليوم  

 

أسعار البط المولار بين 38و42  جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط الفرنساوي نحو 45 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط المسكوفي بين 49 و53 جنيها للكيلو في المزرعة.

أسعار البط البلدي بـين 55 و60 جنيها للكيلو.

 

 

 

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