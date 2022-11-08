نجم البنك الأهلي: كنت قريبا من الانتقال للزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز

أكد محمد هلال، لاعب البنك الأهلي، أنه كان قريبا من الانتقال للزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرا إلى أن أزمات الفارس الأبيض كانت سببا فى توقف المفاوضات.

وقال محمد هلال في تصريحات لإذاعة نجوم أف أم: "كنت قريبا من الانتقال للزمالك وبالفعل وقعت على العقود ولكن أعتقد أن الملف لم ينته بالشكل المتوقع بسبب أزمة القيد وتبادل الإدارات في النادي".

وأضاف: "هذه المفاوضات حدثت معي أثناء لجنة حسين لبيب ووقعت ولكن الأمور توقفت بعد ذلك، وفي الحقيقة كنت أريد اللعب للزمالك فهو شرف كبير".

وعن مفاوضاته مع بيراميدز.. قال هلال: "لم أتلق أي عرضا من بيراميدز للعب في صفوفه مع نهاية الموسم الماضي".

وواصل: "كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي وبعد أن تم الاتفاق على كل شيء وكنت أستعد للسفر ولكن في اللحظات الأخيرة توقفت الصفقة حيث كان من المتوقع رحيل أحد اللاعبين الأجانب عن النادي السعودي ولكن لم يحدث اتفاق بشأن ذلك، وبالتالي تم إغلاق الملف ولم استطع الرحيل للدوري السعودي".

وأوضح: "انتهى الأمر باختياري للبنك الأهلي ولدي طموح كبير وأشعر بأننا سنحقق شيء ما بسبب العمل المبذول من الإدارة، وطموحاتنا مع البنك الأهلي الحصول على بطولة مثل الكأس وليس الدوري لأنه صعب للغاية".

وأشار: "نحن مؤهلون لتحقيق كأس مصر وأرى من الممكن حصد اللقب وهذا طموحي الحالي، وبالنسبة لي نفسي أحصل على بطولة".

وعن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.. قال: "أحترم وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب في عدم اختياري ولكني أتمنى أن أحظى بفرصة للعب في منتخب مصر".

وأتم: "قبل بطولة كأس العرب الماضية توقعت بأنني سأنضم للمنتخب بسبب أدائي وتألقي في هذه الفترة ولكن الأمر في النهاية هو وجهات نظر للمدير الفني ولكن (نفسي ألبس تيشيرت المنتخب) وأتمنى أن أحقق هذا الحلم".