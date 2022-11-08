عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم البنك الأهلي: كنت قريبا من الانتقال للزمالك.. وهذه حقيقة مفاوضات بيراميدز

الزمالك والبنك الاهلي
الزمالك والبنك الاهلي

أكد محمد هلال، لاعب البنك الأهلي، أنه كان قريبا من الانتقال للزمالك، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، مشيرا إلى أن أزمات الفارس الأبيض كانت سببا فى توقف المفاوضات.

txt

تعليق الإسماعيلي على زيادة وزن صالح جمعة.. تفاصيل

txt

رئيس إنبي يكشف سبب الموافقة على ضم الزمالك لـ مصطفى شلبي

وقال محمد هلال في تصريحات لإذاعة نجوم أف أم: "كنت قريبا من الانتقال للزمالك وبالفعل وقعت على العقود ولكن أعتقد أن الملف لم ينته بالشكل المتوقع بسبب أزمة القيد وتبادل الإدارات في النادي".

وأضاف: "هذه المفاوضات حدثت معي أثناء لجنة حسين لبيب ووقعت ولكن الأمور توقفت بعد ذلك، وفي الحقيقة كنت أريد اللعب للزمالك فهو شرف كبير".

وعن مفاوضاته مع بيراميدز.. قال هلال: "لم أتلق أي عرضا من بيراميدز للعب في صفوفه مع نهاية الموسم الماضي".

وواصل: "كنت قريبا من الانتقال إلى الدوري السعودي وبعد أن تم الاتفاق على كل شيء وكنت أستعد للسفر ولكن في اللحظات الأخيرة توقفت الصفقة حيث كان من المتوقع رحيل أحد اللاعبين الأجانب عن النادي السعودي ولكن لم يحدث اتفاق بشأن ذلك، وبالتالي تم إغلاق الملف ولم استطع الرحيل للدوري السعودي".

وأوضح: "انتهى الأمر باختياري للبنك الأهلي ولدي طموح كبير وأشعر بأننا سنحقق شيء ما بسبب العمل المبذول من الإدارة، وطموحاتنا مع البنك الأهلي الحصول على بطولة مثل الكأس وليس الدوري لأنه صعب للغاية".

وأشار: "نحن مؤهلون لتحقيق كأس مصر وأرى من الممكن حصد اللقب وهذا طموحي الحالي، وبالنسبة لي نفسي أحصل على بطولة".

وعن عدم انضمامه لقائمة منتخب مصر.. قال: "أحترم وجهة نظر الجهاز الفني للمنتخب في عدم اختياري ولكني أتمنى أن أحظى بفرصة للعب في منتخب مصر".

وأتم: "قبل بطولة كأس العرب الماضية توقعت بأنني سأنضم للمنتخب بسبب أدائي وتألقي في هذه الفترة ولكن الأمر في النهاية هو وجهات نظر للمدير الفني ولكن (نفسي ألبس تيشيرت المنتخب) وأتمنى أن أحقق هذا الحلم".

محمد هلال البنك الاهلي للزمالك بيراميدز الدوري السعودي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. شيرين عبدالوهاب تعود لـ حسام حبيب ويجلسان سويا داخل فيلا بالتجمع الخامس

بسبب تدخلات حسام حبيب.. مدير أعمال شيرين يتخلى عنها| خاص

الحق قبل الغلق.. شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين 2022

بعد 12 ساعة فقط.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر

تراجع عالمى كبير في أسعار الدولار

وظائف حكومية لكافة المؤهلات.. تعرف على الشروط وموعد وطريقة التقديم

أفضل لاعبي إفريقيا.. حقيقة إسلام دروجبا| شاهد

جريمة الأشقاء الثلاثة.. انتقموا من شقيقتهم وعشيقها في البحيرة| تفاصيل

ترشيحاتنا

قرأ الفاتحة.. الحقيقة والتفاصيل الكاملة حول اعتناق دروجبا الإسلام

سعر عيار 14 اليوم 8-11-2022

لا حداد فوق ثلاث| فما حكم عمل الأربعين للميت؟.. علي جمعة يجيب

سفير مصر لدى إنجلترا يقيم مأدبة عشاء على شرف وزير السياحة والآثار

قمر يفجر مفاجأة: مريم مصطفى ودعاء محمد غير مقيدتين بالأهلي أو الزمالك

وزير السياحة والآثار من لندن: المقصد المصري فريد.. ويُمكِّن السائحين من تجربة ثرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد عودة شيرين عبد الوهاب إلى حسام حبيب.. صور غير منتشرة جمعتهما| شاهد

عملة معدنية جديدة في مصر فئة 100 جنيه .. اعرف القصة

في أسبوعين.. أسرع ريجيم خارق لنحت قوامك

نوع مهمل من الفواكه خارق في محاربة ألم المفاصل

فيديو

زيارة تانية قريب.. أنغام: استمتعت بوجودى فى جبل الفيل بمدينة العلا

تصفيق حاد.. ماذا طلب الرئيس السيسي من قادة العالم/ فيديو جراف

علاقة غير شرعية.. 3 أشقاء ينتقمون من شقيقتهم وعشيقها | تفاصيل صادمة

«كنت بنام أنا وعشيقي وجوزي على سرير واحد».. تفاصيل اعترافات قاتلة زوجها في بولاق الدكرور "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب من شرم الشيخ: «COP27».. شهادة نجاح للجمهورية الجديدة

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

اﻟﻤﺰﻳﺪ