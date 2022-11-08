وزير السياحة والآثار من لندن: المقصد المصري فريد.. ويُمكِّن السائحين من تجربة ثرية

عقد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، مجموعة من اللقاءات الإعلامية مع بعض ممثلي وسائل الإعلام الدولية، والتي كان أبرزها لقاءات مع جريدة التليجراف، وتراڤيل مول، وناشيونال جيوجرافيك ترافيل، وغيرها من وسائل الإعلام البريطانية والدولية.

جاء ذلك، على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن؛ للمشاركة في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة WTM2022، والتي انطلقت فعالياتها اليوم، وتستمر حتى الغد، 9 نوفمبر.

كما عقد الوزير لقاء تليفزيونيا، مع مقدم البرامج الشهير ريتشارد كويست، على قناة CNN العالمية، ولقاء آخر مع المذيع الأمريكي الشهير بيتر جرينبرج مذيع شبكة CBS News.

وخلال هذه اللقاءات، استعرض الوزير، آخر المستجدات والتطورات الإيجابية التي يشهدها قطاع السياحة في مصر، وعرض موقف حجم الحركة السياحية الوافدة إليها.

وأشار أحمد عيسى إلى أن مصر لديها منتجات وأنماط سياحية متنوعة ومتفردة تناسب كل الأذواق وتجذب شرائح مختلفة من السائحين حول العالم، وتمكنهم من الاستمتاع بتجربة سياحية ثرية وفريدة في المقصد السياحي المصري.

وتطرقت اللقاءات للحديث أيضاً عن المتحف المصري الكبير وموعد افتتاحه، والمتحف المصري بالتحرير، وأبرز القطع الأثرية التي سيتم عرضها بهما.



كما تحدث الوزير عن استراتيجية الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر، وخطط التحرك خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق الحملة الترويجية الدولية قريباً.

وخلال هذا اللقاءات، وجه أحمد عيسى الدعوة للسائحين من كل دول العالم لزيارة مصر في أقرب وقت للاستمتاع بما لديها من مقومات ومنتجات سياحية فريدة ومتنوعة.

كما تطرق الحديث أيضا عن الدروس المستفادة من جائحة أزمة فيروس كورونا، وكيف استطاعت مصر أن تتخطى تداعيات هذه الأزمة واستعادة الأرقام السياحية الخاصة بحركة السياحة الوافدة لمصر وتحقيق التعافي منها على الرغم من تراجع الحركة من بعض الأسواق.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار عقد أيضا، مؤتمرا صحفيا حضره أكثر من 50 صحفيا وإعلاميا من ممثلي كبرى وسائل الإعلام ووكالات الأنباء والصحف البريطانية والعالمية.

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