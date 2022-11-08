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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برغم شرب الحليب .. الأطعمة الغنية بالكالسيوم لن تقوي العظام

الحليب
الحليب

تعمل العظام على دعم الجسم بمساعدتها يمكنك تحريك أطرافك بسهولة، ولكن من الطبيعي أن تضعف العظام مع تقدم العمر على الرغم من عدم إمكانية تجنب هذه العملية ، إلا أنه يمكن إبطائها أو إيقافها لبعض الوقت.

الكالسيوم من العناصر الغذائية الأساسية للعظام، والتي يمكن العثور عليها بشكل طبيعي من منتجات الألبان مثل الحليب والخضروات وفول الصويا وما إلى ذلك، لكن هذا ممكن فقط عندما يكون فيتامين د موجودًا بكميات كافية في الجسم.

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ما هى العلاقة بين الكالسيوم وفيتامين د وكيف يمكن سد نقصهما


الكالسيوم + فيتامين د = عظام قوية

وفقًا لـ Webmd ، يعمل فيتامين (د) جنبًا إلى جنب مع الكالسيوم. بدون فيتامين د ، لا يستطيع جسمك امتصاص الكالسيوم من الأطعمة كما يمنع نقص فيتامين د جسمك من تكوين عظام جديدة وقوية. يمكن أن يخبرك اختبار الدم عن مستوى فيتامين د لديك. مستوى فيتامين د الطبيعي للبالغين يساوي أو يزيد عن 20 نانوغرام / مل. أقل من 12 نانوغرام / مل يعني أنك تعاني من نقص في فيتامين د.

ماذا يحدث بسبب نقص الكالسيوم


الكالسيوم يقوي عظامك. عندما تنخفض مستويات الكالسيوم ، يبدأ الجسم في أخذها من عظامك. يمكن أن يؤدي الضرر الشديد إلى هشاشة العظام أو مرض هشاشة العظام. هذا يزيد من فرصك في السقوط وكسر العظام.

ما هي كمية الكالسيوم المطلوبة

بحلول سن الخمسين ، تحتاج إلى حوالي 1200 ملليغرام من الكالسيوم يوميًا لمنع فقدان العظام. لكنك تحتاج إلى 1300 ملليغرام وأكثر من الكالسيوم يوميًا بين سن 9 و 18 عامًا ، مما يعمل على درء فقدان العظام على المدى الطويل في سن الشيخوخة.

تناول هذا الطعام للحصول على الكالسيوم


وفقًا لـ NHS ، الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى الخضار الورقية الخضراء - مثل الكرنب المجعد والبامية ولكن ليس السبانخ (تحتوي السبانخ على مستويات عالية من الكالسيوم ولكن الجسم لا يستطيع هضمها) فول الصويا مصدر جيد للكالسيوم. بصرف النظر عن ذلك ، يوجد الكالسيوم بكثرة في الأسماك وخاصة السردين.

تجنب نقص فيتامين د بهذه الأطعمة

فيتامين د موجود في أشعة الشمس. لهذا السبب يطلق عليه أيضًا فيتامين أشعة الشمس. في مثل هذه الحالة ، من خلال البقاء في الشمس لبضع دقائق ، يحصل الجسم على فيتامين د. يمكن أيضًا الحصول على فيتامين د من الأطعمة. لهذا ، يمكنك تناول طعام مثل الفطر والبيض واللحوم الحمراء والأسماك الزيتية والحليب والبرتقال.

ضع هذه الأشياء في الاعتبار للحصول على عظام قوية


تعمل التمارين المنتظمة على بناء العضلات ، مما يمنع العظام من الانكسار. أيضا ، إذا كنت لا ترغب في التعامل مع مشكلة ضعف العظام في الشيخوخة ، فعليك التوقف عن تناول السجائر والكحول من الآن فصاعدًا أو بكميات قليلة جدًا. بصرف النظر عن هذا ، ابتعد عن المشروبات التي تحتوي على سكر مضاف.

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