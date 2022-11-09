رجل شرطة مزيف يواجه عقوبة الحبس سنتين بعين شمس.. تفاصيل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمباحث أمن القاهرة ، من ضبط أحد الأشخاص عقب شروعه فى سرقة أحد المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وبحوزته طبنجة صوت- جهاز لاسلكى- هاتف محمول وبصحبته أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم .

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة ، وبفحص هاتفه المحمول تبين أنه يحوى صورة رخصة سلاح نارى بإسمه ، وصورته والمهنة ضابط شرطة "مزورة"، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

و تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".