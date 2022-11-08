محافظ المنوفية يواصل سلسلة لقاءاته اليومية بالمواطنين ويأمر بصرف مساعدات مالية



واصل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية لقاءاته اليومية بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة بمكتبه بالديوان العام للتعرف علي شكواهم وتلبية مطالبهم في ضوء اللوائح والقوانين المنظمة لذلك وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بشتي قطاعات الخدمات .

ووجه المحافظ، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بدراسة طلب مواطن بناحية سنتريس يلتمس إدراج شارع محمد سعيد زكى سلامة ضمن مبادرة حياة كريمة ، علما بأن الشارع داخل الكتلة السكنية ، والعرض عليه.



كما استمع المحافظ إلى طلب مواطن بناحية أبنهس مركز قويسنا يلتمس تخفيض قيمة سعر المتر الذى أقرته لجنة تقنين أراضى أملاك الدولة نظرا لارتفاع السعر ، وقد أحال المحافظ طلبه إلى الإدارة العامة لأملاك الدولة لإعادة الدراسة وتقييم الأرض والعرض عليه .



وكلف المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بدراسة عدة طلبات تنوعت مابين طلب معلمة بناحية طوخ طنبشا مركز بركة السبع تلتمس نقلها إلى إحدى المدارس بقريتها مراعاة لظروفها الصحية الخاصة ، وكذا طلب مواطن بشبين الكوم يلتمس إلحاق نجله بنظام الثانوى العام مراعاة لظروفه الصحية، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .



كما وجه المحافظ مدير مديرية الصحة باتخاذ اللازم تجاه طلب فنية تخدير بمستشفي سرس الليان تلتمس نقلها إلى الوحدة الصحية بالحامول مراعاة لظروف نجلتها الصحية.

وأحال المحافظ طلب مواطن بناحية الشهيد فكرى مركز بركة السبع يلتمس وقف قرار الإزالة الخاص بمنزله إلى الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة للفحص والعرض عليه ، وطلب مواطن آخر بناحية قشطوخ مركز تلا يتضرر من قيام الوحدة المحلية بغلق الشارع الأساسي إلى الإدارة العامة للتخطيط العمرانى للفحص والمعاينة ، والعرض عليه لاتخاذ اللازم .



وفى لفتة إنسانية ، أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لعدد من الحالات الإنسانية ذات الظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة ، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية تنفيذت لتوجيهات القيادة السياسية .