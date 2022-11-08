طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يزورون محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية



نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة لطلاب وطالبات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، إلى محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية (HEIA)، التي تعتبر واحدة من أهم منافذ تصدير الفاكهة والخضروات إلي معظم دول العالم، وذلك للتعرف على المحطة وطريقة العمل داخلها، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.



رافق الطلاب، وفد من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج مكون من كل من الدكتور محمد عبدالفتاح مدني، والدكتور محمد البدوي سعدي، والدكتور محمد النحاس، والدكتورة فاطمة عوض، والدكتورة إيمان جمال.

بدأت الجولة، بعرض فيلم وثائقي عن المحطة، ثم اصطحب مهندسو المحطة، بقيادة المهندس رضا مصطفى، مدير المحطة، والمهندس بيتر صبحي استشاري بالمحطة، الطلاب، في جولة للتعرف على مراحل العمل، والتي تبدأ بمرحلة استلام المحصول، ثم مراحل الفرز والتعبئة والتغليف، ثم مرحلة التبريد، نهاية بالشحن.

كما تعرّف الطلاب على طرق التبريد المختلفة ودرجة الحرارة المناسبة لكل منتج حسب طريقة الشحن، ونظام التعقيم والمواصفات التصديرية القياسية وأنواع المحاصيل التي تعمل فيها المحطة، والمميزات التصديرية للمحاصيل في صعيد مصر.

وتفاعل الطلاب خلال الجولة، بالأسئلة والاستفسارات المختلفة للتعرف على كل ما يخص المحطة، معربين عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لهم لزيارة مثل هذه المشروعات المتميزة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم مثل تلك الزيارات والتي تضيف خبرة ميدانية على أرض الواقع لأبنائنا الطلاب، وترفع من روح الإنتماء لديهم للجامعة.

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