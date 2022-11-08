عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يزورون محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية

طلاب جامعة طيبة التكنولوجية
طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر يزورون محطة تعبئة وتبريد


 نظمت جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر، زيارة لطلاب وطالبات كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة - برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، إلى محطة تعبئة وتبريد المحاصيل البستانية (HEIA)، التي تعتبر واحدة من أهم منافذ تصدير الفاكهة والخضروات إلي معظم دول العالم، وذلك للتعرف على المحطة وطريقة العمل داخلها، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة.

 

رئيس مدينة الأقصر يتابع تطوير سوق الخضر.. شاهد

حملة بيطرية مكبرة على الأسواق بجنوب الأقصر


رافق الطلاب، وفد من أعضاء هيئة التدريس بالبرنامج مكون من كل من  الدكتور محمد عبدالفتاح مدني، والدكتور محمد البدوي سعدي، والدكتور محمد النحاس، والدكتورة فاطمة عوض، والدكتورة إيمان جمال.

بدأت الجولة، بعرض فيلم وثائقي عن المحطة، ثم اصطحب مهندسو المحطة، بقيادة المهندس رضا مصطفى، مدير المحطة، والمهندس بيتر صبحي استشاري بالمحطة، الطلاب، في جولة للتعرف على مراحل العمل، والتي تبدأ بمرحلة استلام المحصول، ثم مراحل الفرز والتعبئة والتغليف، ثم مرحلة التبريد، نهاية بالشحن.

كما تعرّف الطلاب على طرق التبريد المختلفة ودرجة الحرارة المناسبة لكل منتج حسب طريقة الشحن، ونظام التعقيم والمواصفات التصديرية القياسية وأنواع المحاصيل التي تعمل فيها المحطة، والمميزات التصديرية للمحاصيل في صعيد مصر.

وتفاعل الطلاب خلال الجولة، بالأسئلة والاستفسارات المختلفة للتعرف على كل ما يخص المحطة، معربين عن سعادتهم لإتاحة الفرصة لهم لزيارة مثل هذه المشروعات المتميزة.

من جانبه، أكد الدكتور عادل زين الدين، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بتنظيم مثل تلك الزيارات والتي تضيف خبرة ميدانية على أرض الواقع لأبنائنا الطلاب، وترفع من روح الإنتماء لديهم للجامعة.

IMG-20221108-WA0049
IMG-20221108-WA0049
IMG-20221108-WA0047
IMG-20221108-WA0047
IMG-20221108-WA0050
IMG-20221108-WA0050
IMG-20221108-WA0048
IMG-20221108-WA0048
IMG-20221108-WA0045
IMG-20221108-WA0045
الأقصر تكنولوجيا أعضاء هيئة التدريس فيلم وثائقي رئيس الجامعة طلاب وطالبات طلاب جامعة كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

هشموا رأسهما.. 3 رجال يتخلصون من شقيقتهم وعشيقها بعد انتشار فيديوهات إباحية لهما

البلدي بـ 64 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض والبط اليوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2022

بعد رحيله عن قناة الزمالك.. مفاجأة بشأن وجهة خالد الغندور المقبلة |خاص

الدولار يتراجع بقوة عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

شوبير: خناقة قادمة شديدة جدا بين الأهلي والزمالك لهذا السبب

إلغاء امتحانات الصفين الرابع والخامس الإبتدائي .. الوزراء يحسم الجدل

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 812 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

ترشيحاتنا

هدير الهادي خارج السجن .. قصة فتاة قادها جمالها إلى الكلابشات

الصين تلغي خطابا هاما لرئيس المجلس الأوروبي في شنغهاي.. تفاصيل

روسيا تعلن إحباط مخطط أوكراني لتصفية مسؤولين رفيعي المستوى

العالم كله سيخسر.. التلفزيون الرسمي الروسي يدعو لتوجيه ضربة نووية لـ بريطانيا

أوكرانيا تلح في طلب أسلحة ثقيلة من الغرب لتدمير قدرات روسيا استباقيا

ديكور مولود ابن قفشة يثير الجدل علي السوشيال ميديا| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة

بإطلالة جذابة.. منى فاروق تستعرض جمالها برفقة عائلتها

يجب زيارة الطبيب فوراً ..الألم في هذه المناطق علامة على سرطان البروستاتا

بروتوكول تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعة الإسكندرية.. صور

فيديو

تطورات جديدة في قضية شيماء جمال.. صديق زوجها يطعن في حكم إعدامه|فيديوجراف

الحق نفسك.. تعرف على شروط إضافة المواليد إلى بطاقة التموين| فيديو جراف

لماذا في هذا التوقيت؟ كواليس الانفصال الفني بين شيرين عبدالوهاب ومدير أعمالها|فيديوجراف

الثأر والانتقام.. ماذا قال محمد صلاح عن مواجهة ريال مدريد؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

اﻟﻤﺰﻳﺪ