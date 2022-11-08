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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال.. أفشة يرزق بمولوده الأول.. ومجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي

صدى البلد

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:

مجدي عبد الغني: الزمالك مش هياخد بطولة السنادي والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا

شارك مجدي عبد الغني، نجم منتخب مصر السابق، منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب: “الزمالك مش هياخد بطولة السنادي ، والأهلي هيحسم الدوري مبكرًا”

 

مالك.. أفشة يرزق بمولوده الأول.. شاهد

شارك لاعب النادي الأهلي مجدي أفشة، صورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وأعلن أفشة خبر جميل لجمهوره بميلاد ابنه مالك، وعلق على الصور: الحمد لله، وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره عبر السوشيال ميديا.

 

توقيتها سيء.. إبراهيم عبد الجواد يتمنى شفاء محمود متولي من الإصابة

علق الإعلامي الرياضي إبراهيم عبد الجواد، على إصابة لاعب النادي الأهلي محمود متولي، خلال وجوده في معسكر منتخب مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: “الف مليون سلامة علي محمود متولي .. عامل بداية موسم زي ما قال الكتاب.. الاصابة توقيتها سيء بس قدر ربنا كله خير و باذن الله يرجع بسرعة والجايات اكتر”.

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