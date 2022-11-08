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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بداية الموسم الشتوي.. الزراعة: خطوات استباقيه للحد من خطر الآفات الزراعية

مكافحة الآفات الزراعية
مكافحة الآفات الزراعية

 أكد د. أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات ان الإدارة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة تواصل أخذ خطوات استباقية للحد من خطر الآفات الزراعية خصوصا في المحاصيل الاستراتيجية والتي تمثل حجر الزاوية في الامن الغذائي.

يأني ذلك في اطار استراتيجية وزارة الزراعة في اخذ خطوات استباقيه للحفاظ علي الحاصلات الزراعية من الآفات الحشرية والمرضية التي تتبناها الإدارة المركزية لمكافحه الآفات

 

 حيث بدأت الإدارة بالتأكيد على استخدام المحاصيل الموصي بها لكل محافظه وعدم تخطي الخريطة الصنفية بالتأكيد على مهندسى المكافحة في هذا الشأن كذلك الالتزام بمواعيد الزراعة كما قامت الإدارة بالتنسيق مع لجنه مبيدات الآفات لعقد مجموعه من أيام الحقل في محافظات مصر لتعريف المزارعين بالآفات التي تهدد المحاصيل الشتوية خصوصا دودة الحشد الخريفية .

 

كما تشكلت لجان المرور من المناطق التابعة للإدارة المركزية لمتابعه الزراعات من البنجر والقمح ومتابعه اعمال مكافحه سوسه النخيل والعفن الهبابي في المانجو وتوجه رئيس الإدارة المركزية إلى محافظه كفر الشيخ لمتابعه اعمال المكافحة والمرور  علي الزراعات وذلك في حضور د ناجح غربية مدير مديرية الزراعة في كفر الشيخ .


ويذكر ان الإدارة المركزية توفر الصابون البوتاسي اللازم لأعمال مكافحه العفن الهبابي وكذلك عناصر المكافحة الحيوية من المفترس الاكاروسى والتريكوجراما حيث يتم ذلك بالتنسيق مع قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة طبقا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الزراعة الآفات الحشرية مكافحة الآفات دودة الحشد الخريفيه الموسم الشتوي

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