حقيقه اقتراب انضمام نجم المصري للزمالك بالميركاتو الشتوي ..تفاصيل

كشف الإعلامي محمود البدراوي عن حقيقه مفاوضات الزمالك لضم عبداللطيف جريندو نجم فريق المصري البورسعيدي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة

واكد بدراوي في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت أن مصدر داخل الزمالك أكد أن النادي لا يسعي لضم نجم المصري البورسعيدي مشددا لن عقد الاعب مع المصري ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لاي نادي خلال الميركاتو الشتوي

واضاف أن هناك جلسه بين فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك و مجلس إدارة النادي برئاسه مرتضي منصور للاتفاق علي احتياجات الفريق خلال موسم الانتقالات الشتويه

وتابع أن عبداللطيف جريندو قدم أداء جيد مع المصري خلال الموسم الماضي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام، بداية من بعد غدا الخميس الموافق 10 نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن يستأنف تدريباته يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.