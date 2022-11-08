محافظ بني سويف: بحث المقترحات الخاصة بالمشروعات الكبرى في قطاع الطرق والنقل

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اجتماعاً لمناقشة وبحث عدد من المقترحات الخاصة بإنشاء مشروعات خدمية كبرى في قطاع الطرق والنقل ،تستهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على التكدس والزحام، فضلا توفير السلامة المرورية للمارة بمزلقانات السكك الحديدية، ضمن خطة المحافظة خاصة في ظل أعمال التطوير الحالية التي يتم تنفيذها في القطاع.

وخلال الاجتماع تم استعراض مقترحات لبعض المشروعات البنية التحتية في قطاع الطرق والنقل، بهدف تسهيل الحركة وتحقيق السيولة المرورية وفك الاختناق والتكدس المروري ببعض المناطق الحيوية،حيث تضمن المقترح الأول:دراسة إنشاء كوبري أعلى السكة الحديد وترعة الإبراهيمية على مزلقان الشاملة، بجانب مناقشة مقترح آخر لدراسة إمكانية عمل وصلة لمحور عدلي منصور من طريق الكورنيش وسليمان متولى لحل مشكلة مزلقان الشلال، علاوة على مناقشة مقترح بعمل توسعة لكوبري مزلقان الصحارة على الطريق المؤدي إلى اهناسيا، بعد عمل التغطية اللازمة لإمكانية عمل ميدان وإعادة تخطيط للمنطقة، لاستيعاب كثافة الحركة بتلك المنطقة الحيوية التي تشهد تقاطعات سطحية مع الطريق الزراعي ومدخل مدينة اهناسيا ومزلقان الصحارة.

وجه المحافظ بإعداد دراسة وافية عن مقترحات المشروعات التي تم استعراضها، من خلال تشكيل لجنة تضم الطرق والنقل والمرور والمكتب الفني والوحدة المحلية، مع مراعاة عوامل التكلفة والمدى الزمني والأولوية لكل مشروع ، وفق الاعتمادات المتاحة، على أن يتم تقييم تلك الدراسات بشكل متكامل وعلمي، لاتخاذ الإجراء والقرار المناسب في ضوء ما تسفر عنه تلك الدراسات، من حيث المفاضلة في تنفيذ أي من تلك المقترحات لإدراجها في الخطة، بشكل مرحلى وتدريجي نظرا لاحتياجها لتكلفة كبيرة وميزانية ضخمة.

حضر الاجتماع : الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، المهندس ناصر فراج وكيل وزارة النقل، المهندس نصر بركات وكيل وزارة الري،المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة،الأستاذ هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومديرو: إدارات التخطيط والأملاك والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة ومسؤولى شركات المرافق وهندسة السكك الحديدية.