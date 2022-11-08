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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اللجنة المنظمة لـcop27: أكثر من 2000 شاب يشاركون في تنظيم قمة المناخ

محمد بدر
محمد بدر

قال محمد بدر، عضو اللجنة المنظمة لـ cop27، إننا نشعر بالفخر بتنظيم مصر لمؤتمر المناخ، وهو شيء مبهج ومفرح ونراه بشكل لا يوصف، وهو نجاح لكل الشعب المصري.

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وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «المشاركة في تنظيم القمة يجعلنا جميعا في حالة من السعادة، فاللجنة التنظيمية لمؤتمر المناخ والمكونة من أكثر من 2000 شاب، منهم بالتأكيد شباب البرنامج الرئاسي، الذي نفتخر أنني أحد أعضائه وبالتعاون مع شباب الجامعات وشباب من جنسيات أخرى، وهو تعاون في إطار مؤسسي منظم للخروج بالحدث بشكل يليق بمصر».

 

وتابع: «نتيجة الخبرات السابقة لمنتدى شباب العالم أهل ذلك شباب البرنامج الرئاسي لتنظيم أي أحداث عالمية، وفي مقدمتها مؤتمر المناخ، فشباب البرنامج الرئاسي لهم شق كبير، وهناك لجان لوجستية لتنظيم فعاليات واستقبال الضيوف، من المطارات سواء من مطار القاهرة أو مطار شرم الشيخ، وبالتأكيد يصل الأمر حتى التسكين والمغادرة، وكل ذلك يكون بالتنسيق مع كل الجهات المعنية والمشاركة في تنظيم هذا الحدث العالمي، ونتابع بالتأكيد الأخبار ونتابع ما نشر عبر وسائل الإعلام المحلية أو الدولية أو الإقليمية، ونقوم بعمليات إعداد لبعض التقارير والأخبار الخاصة بالقمة».

محمد بدر COP27 مؤتمر المناخ مصر إكسترا نيوز

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