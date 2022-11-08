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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

ساديو ماني
ساديو ماني

تعرض السنغالي ساديو ماني مهاجم فريق بايرن ميونخ، للإصابة أثناء مباراة فريقه أمام فيردر بريمن، في المباراة التي تجمعهما في الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الألماني.
 

واشتكى ساديو ماني من الإصابة بعد مرور 15 دقيقة من انطلاق المباراة، ليسقط على الأرض، قبل أن ينهض ويُشارك في بضع الدقائق، لكنه لم يستطع الإكمال، ليتم استبداله في الدقيقة 20.

 

وتأتي إصابة ساديو ماني قبل أقل من 12 يومًا فقط من انطلاق بطولة كأس العالم 2022 بقطر، و13 يومًا قبل أول مباريات فريقه السنغال في المسابقة.

 

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم 2022 بقطر رفقة منتخبات قطر وهولندا والإكوادور.

تشكيل بايرن ميونخ 

وجاء تشكيل بايرن ميونخ كالآتي:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: نصير مزراوي - بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: يوزوا كيميتش - ليون جروتسكا - جمال موسيالا

خط الهجوم: سيرجي جنابري - ساديو ماني - إريك ماكسيم تشوبو موتينج

ويحتل بايرن ميونخ المركز الأول برصيد 28 نقطة، فيما يتواجد فيردر بريمن في المركز السابع برصيد 21 نقطة.

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