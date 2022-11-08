عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: المحاولات المشبوهة للاستقواء بالخارج خيانة للوطن

النائبة أمل سلامة
النائبة أمل سلامة

أعربت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب عن استياءها الشديد من المحاولات المشبوهة لدى البعض واستغلال قمة المناخ بمدينة شرم للاستقواء بالخارج بهدف الافراج عن مواطن مصرى تم ادانته بارتكاب  جرائم جنائية داخل حدود الوطن.

وقالت إن المحاولات المشبوهة لاستعداء الدول والمنظمات الاجنبية وتشويه صورة الدولة المصرية  أمام المجتمع الدولى خيانة للوطن ودعوة للتدخل السافر في السيادة المصرية؛ مشددة على أن سيادة القانون تطبق على جميع المواطنين  دون استثناء.


وأكدت النائبة أمل سلامة أن الاجراءات التى قامت بها شقيقة علاء عبد الفتاح خلال فعاليات قمة المناخ غير مقبولة؛ فهى تعلم جيدا ويحب أن يعلم المجتمع الدولى أن علاء عبد الفتاح ليس سجينا سياسيا؛ بل سجينا جنائيا؛ صدرت بشأنه أحكام جنائية بتهمة التحريض ضد عناصر الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة المصرية.

وشددت على أن مصر دولة ذات سيادة تحكمها الشرعية الدستورية والقانونية؛ وكان يجب على شقيقة علاء عبد الفتاح اللجوء الى لجنة العفو الرئاسي؛ فخلال فترة زمنية وجيزة صدر قرار بالعفو الرئاسي عن أكثر من 1000 شخص؛ ومازالت اللجنة تبحث ملفات الكثيرين للافراج عنهم بما لا بمس الأمن القومى الداخلى والخارجى.
 

علاء عبد الفتاح النائبة أمل سلامة مجلس النواب المجتمع الدولي حقوق الإنسان الدولة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رانيا قاسم ماتت.. قصة وفاة "عروسة الإسكندرية" تلهب السوشيال ميديا

بعد اتهامات بالتنمر.. استقالة وزير الدولة في الحكومة البريطانية

هاخد ابني وأمشي.. والدة عريس تهدد عروسة في الكوافير| شاهد

عرض عربي ضخم لشراء نادي ليفربول.. تفاصيل

العشق الحرام.. سامية: هربت من أبويا وعشت في الشارع وخلصت على زوجي

لماذا غادر رئيس الوزراء البريطاني إحدى قاعات قمة المناخ مسرعا بشكل مفاجئ؟

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

جارٍ البحث عن ناجين.. انهيار عقار كامل بمنطقة إمبابة بالجيزة

ترشيحاتنا

كيف أكفر عن ذنب كبير ارتكبته .. أمين الإفتاء ينصح

تفاصيل مشاركة النائب محمد أبو العينين في فعاليات إحدى ندوات قمة المناخ

إغلاق المطارات والقطارات والمتاجر الكبرى.. إضراب عام في معقل الأوروبيين

سامح شكري: سفاراتنا لعبت دورا هاما لإقناع رؤساء الدول بحضور قمة المناخ

ميدو يكشف كواليس غضب الأهلي بسبب إصابة محمود متولي في منتخب مصر

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. قطار الموت الأكثر رعبا في العالم فوق حافة جبل

تعرف على الأسعار الرسمية.. كيف حاربت الحكومة شائعة اختفاء الأرز وجشع التجار؟

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

بعد تصدرها التريند.. شاهد أجرأ إطلالات لـ ياسمين عز أثارت الجدل

فيديو

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

الزوجة الشيطانة..سيدة تتخلص من زوجها بمساعدة عشيقها ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ