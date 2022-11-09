انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.. المنافسة تشتعل بين الحمار والفيل.. وجو بايدن على تويتر: نحتاج لكل صوت

تعقد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس وسط حالة من الصراع بين الجمهوريين والديموقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة بعد الأزمة الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد الأمريكية وتراشق الاتهامات بسوء التخطيط والقرارات بين الحزبين الكبيرين.

ما هي انتخابات التجديد النصفي؟

وتعقد انتخابات التجديد النصفي كل عامين، وتسمى بالانتخابات النصفية؛ لأنها تأتي في منتصف فترة ولاية الرئيس التي تمتد لـ 4 سنوات، وتتمثل السلطة التشريعية بالولايات المتحدة الأمريكية في الكونجرس، والذي ينقسم مجلس النواب ويشمل 435 عضوا يمثلون الولايات بحسب حجمها السكاني، أما مجلس الشيوخ فيضم 100 سيناتور، بما يعني أن هناك برلمانيين اثنين يمثلان كل ولاية بصرف النظر عن وزنها السكاني.

أعضاء مجلس الشيوخ يمكثون لفترة 6 أعوام، بينما النواب يخدمون لمدة عامين فقط ويمثلون مناطق أصغر داخل الولاية، ويصوت الأميركيون في هذه الانتخابات على جميع مقاعد مجلس النواب إلى جانب ثلث مجلس الشيوخ "تجديد الثلث كل عامين".

جدير بالذكر أن آلية عملة الكونجرس الأمريكي، تتمثل في قيام الكونجرس بسن القوانين، بعدما يقرر النواب أي قوانين يجري التصويت عليها، بينما يحق لمجلس الشيوخ منعها أو الموافقة عليها، وكذلك المصادقة على تعيينات كبار الموظفين التي يجريها رئيس البلاد، ونادرا ما يطالب بأي تحقيقات ضد ساكن البيت الأبيض.

ليست انتخابات تشريعية فقط

ولا يقتصر التصويت في التجديد النصفي على انتخاب أعضاء الكونجرس بغرفتيه، ولكنه في اليوم ذاته تجرى الانتخابات التشريعية المحلية للولايات الـ 50، كما يتم انتخاب حكام جدد لـ 36 ولاية.

وبذلك تكون عملية التصويت في التجديد النصفي تهدف إلى انتخاب 435 عضوا لمجلس النواب، وحوالي 35 سيناتور لمجلس الشيوخ، و36 حاكم جديد لولايات داخل أمريكا، مع انتخاب المجالس المحلية لـ50 ولاية أمريكية.

المنافسة بين الحمار والفيل

ودائما تكون المنافسة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات الولايات، بين الديمقراطيين "رمز الحمار"، والجمهوريين "رمز الفيل"، فهناك حزبان رئيسيان في أميركا، الحزب الديمقراطي الذي ينظر إليه على أنه يساري صاحب آراء ليبرالية تقدمية، والحزب الجمهوري الذي ينظر إليه باعتباره يمينيا ومحافظا.

ودائما ما تكون الرئاسة الأمريكية في حالة ترقب لتلك الانتخابات، ف الرئيس حالي جو بايدن، ينتمي للحزب الديمقراطي الذي يسيطر حاليا على مجلسي الكونغرس، ورغم أنها "أغلبية طفيفة" إلا أنها مكنت بايدن من إنجاز ملفات هامة وحاسمة، حيث يجب أن تحصل برامجه مثل الرعاية الصحية، ومشروع قانون مكافحة تغير المناخ، والضرائب، على موافقة الكونغرس أولا.

ويقود الحزب الذي تؤول له الأغلبية في مجلسي الكونجرس اللجان المهمة في هذه المؤسسة التشريعية، وتتحدد قدرة الرئيس على إنجاز أجندته السياسية اعتمادا على سيطرة حزبه على الكونجرس بمجلسيه، وتتغير هذه القدرة إذا خسر أحد المجلسين، وتنحسر قدرته بصورة شبه كاملة إذا خسر أغلبية المجلسين.

أهمية انتخابات التجديد النصفي

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي خصوصية وأهمية كبرى، فمن يتحكم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ؛ يتحكم في جدول أعمال الرئيس.

وتهافت بايدن، لى حسابه بموقع "تويتر"، من أجل مناشدة الأمريكيين للتصويت، حيث دعا المواطنين، إلى جعل صوتهم مسموعًا اليوم، وذلك في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

وقال بايدن ذو الـ 79 عاما في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" عصر اليوم: "أيها الناس، اليوم هو يومكم".

وعقب ذلك، ناشد أنصاره التوجه إلى صناديق الاقتراع في الولايات الحاسمة والمتأرجحة لانتخاب الديمقراطيين.

وقال بايدن في حسابه الرسمي على تويتر مخاطبا الناخبين "نحتاج لكل صوت .. تستطيعون إحداث الفرق في نتيجة هذه الانتخابات".

كما أكد، في تغريدة أخرى أنه "ورث" العجز الضخم في الميزانية، مشيرًا بشكل غير مباشر إلى سلفه دونالد ترامب.

وأوضح بايدن في التغريدة: "لقد ورثت عجزا ضخما ناجمًا بشكل جزئي عن خفض ضريبي غير مدفوع بقيمة 2 تريليون دولار، استفاد منه الأثرياء".

وأضاف: "هذا العام وحده، قمنا بخفض العجز بمقدار 1.4 تريليون دولار، وسنقوم بتخفيض 250 مليار دولار أخرى خلال العقد القادم".