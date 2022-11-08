بايدن: انتخابات التجديد النصفي فرصة للدفاع عن الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، إن انتخابات التجديد النصفي- والتي ستجرى يوم غد- هي فرصة للدفاع عن الديمقراطية في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن نحو 2 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم حتى الآن في عملية التصويت المبكر لاختيار مرشحين عن مجلسي الشيوخ والنواب في انتخابات التجديد النصفي.

وأضافت الصحيفة "هذا الرقم من عدد المصوتين يعد أعلى من ذاك الذي جرى تسجيله في انتخابات التجديد النصفي المبكرة في 2018"، مشيرةً إلى أن الأرقام أظهرت أن 43% من المصوتين ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، مقابل 34% من الجمهوريين و23% من غير المنتمين للحزبين.

يأتي ذلك فيما هاجم كثير من الجمهوريين وعلى رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التصويت المبكر خاصة عبر البريد، وشككوا في نتائجه، مشيرين أيضا إلى أن "فرز الأصوات سيستغرق وقتا أطول".

ويحتدم التنافس بين الحزبين في الانتخابات التي تجرى الاثنين في ولايات بنسلفانيا وأريزونا ونيفادا وجورجيا ونيوهامشير وأوهايو وويسكونسون.

وستحدد هذه الولايات على الأرجح، من ستكون له الأغلبية في الكونجرس.

شعبية بايدن تتراجع

واليوم الثلاثاء، أفاد استطلاع للرأي أجرته وكالة "رويترز" الإخبارية، بأن شعبية بايدن انخفضت إلى 39% وذلك قبيل يومٍ واحد من انتخابات التجديد النصفي.

وتكتسب انتخابات التجديد النصفي خصوصية وأهمية كبرى، فمن يتحكم في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يتحكم في جدول أعمال الرئيس.

والأسبوع الماضي، كشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة "جالوب" أن شعبية بايدن تراجعت إلى 40% ة متراجعًا عن نسبة 44% التي رصدتها الاستطلاعات في أغسطس الماضي، لكنه أعلى من المعدل المنخفض الذي وصل إلى 38% في شهر يوليو الماضي.

وأظهر استطلاع لمجلة "بوليتيكو" نسبة متقاربة، حيث أشارت نتائج الاستطلاع، إلى أن 43% من الأمريكيين وافقوا على أداء وشعبية بايدن، بينما عارض 55%، واصطف عدد كبير من الجمهوريين في خانة عدم الموافقة بشدة. بينما اصطف 15% من المستطلعة آراؤهم في خانة "لا يوافقون إلى حد ما" على أداء بايدن.

سنقبل بالنتائج

من جانب آخر، أعلنت رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانيال، أن مرشحي حزبها لانتخابات التجديد النصفي المقبلة سيقبلون بالنتائج سواء فازوا، أم لا.

وأعربت ماكدانيال عن إعتقادها بوجود "زخم جيد" لدى الجمهوريين يمكنهم من إستعادة السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب في إنتخابات الثلاثاء، ما سيؤدي في حال حدوثه الى إعاقة عمل الرئيس جو بايدن خلال النصف الثاني من ولايته.

وقالت ماكدانيال في حديث لبرنامج "حالة الاتحاد" على شبكة "سي إن إن" عن العملية الانتخابية إن الجمهوريين "يريدون ضمان أن تجري بشكل نزيه وشفاف، وبعد ذلك نترك العملية تأخذ مجراها ونقبل بالنتائج".