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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمريكا .. الكشف عن العامل الحاسم في التصويت بانتخابات التجديد النصفي

أمريكا
أمريكا

أظهر استطلاع أجرته شبكة “ABC News” بالاشتراك مع صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن المشاكل الاقتصادية ستكون هي العامل الرئيسي في التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية لـ 80٪ من الأمريكيين.

وفي أمريكا، سيكون الثامن نوفمبر هو يوم التصويت الرئيسي لانتخابات التجديد النصفي لكلا مجلسي الكونجرس الأمريكي. وسوف ينتخبون جميع أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 و 35 من أصل 100 من أعضاء مجلس الشيوخ، وفي ولاية نيويورك، من بين أمور أخرى، ستكون هناك انتخابات حاكم الولاية.

وبحسب الاستطلاع، احتلت التحديات الاقتصادية المرتبة الأولى بين العوامل الرئيسية التي تحدد اختيار الناخبين.

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وجاءت في المرتبة الثانية مشكلة التضخم، والتي أطلق عليها 77٪ من المشاركين المشكلة الرئيسية، وفي المرتبة الثالثة كانت مشكلة التعليم “75٪”.

وفي الوقت نفسه، قال 43٪ من الأمريكيين إن وضعهم المالي قد ساء خلال العامين الماضيين. للمقارنة، في عام 2020، شارك 20٪ من سكان البلاد في هذا الرأي، وفي عام 2014 - 14٪.

يذكر أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة من 30 أكتوبر إلى 2 نوفمبر 2022.

أمريكا واشنطن الكونجرس الكونجرس الأمريكي انتخابات التجديد النصفي المشاكل الاقتصادية

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