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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إغلاق المطارات والقطارات والمتاجر الكبرى.. إضراب عام في معقل الأوروبيين

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

دعت النقابات البلجيكية إلى إضراب يتوقع أن يؤثر بشكل كبير على الخدمات العامة والشركات في جميع أنحاء البلاد، في ظل ارتفاع فواتير الطاقة، وسيتسبب الإضراب بإلغاء رحلات للطائرات والقطارات وإغلاق متاجر كبرى.

 

وهدف الإضراب المطالبة بتعزيز القدرة الشرائية، وتوقع عدد من المسؤولين النقابيين مشاركة حاشدة في التحرك.

وتوقع مسؤولون نقابيون تنظيم "مئات الإضرابات" أمام شركات وبعض من الإدارات العامة.

 

وأعلنت متحدثة باسم مطار بروكسل الدولي، الأكبر في البلاد، إلغاء 60 بالمئة من الرحلات المقررة لغياب العدد الكافي من الموظفين.

وسيغلق مطار شارلروا، ثاني أكبر مطار في البلاد لناحية حركة الركاب ووصلة الوصل القارية الرئيسية لشركة "راين إير".

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وأعلنت الشركة المشغلة للمطار في موقعها الإلكتروني أن كل الرحلات التجارية التي من المقرر أن تقلع من المطار قد ألغيت.

وفي قطاع سكك الحديد ستقتصر الحركة على ربع القطارات، حيث توقعت الشركة المشغلة لسكك الحديد اضطرابات.

 

وينفذ الإضراب بدعوة من أكبر كونفدرالية نقابية في بلجيكا "اف.جي.تي.بي” وبتأييد من نقابة "سي.اس.سي".

وفيما فضلت نقابة "سي.جي.اس.ال.بي” توصيف الأمر بأنه يوم تحرك عوضا عن إضراب عام.

بلجيكا النقابات البلجيكية الإضرابات مطار شارلروا

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