غضب عارم في الأهلي بعد إصابة محمود متولي مع منتخب مصر.. تفاصيل

كشف أحمد حسام ميدو عن وجود حالة غضب داخل النادي الأهلي بسبب إصابة محمود متولي مع منتخب مصر الوطني.
قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "هناك حالة من الغضب والاستياء داخل النادي الأهلي بسبب إصابة محمود متولي مع منتخب مصر".
وأضاف: "كان هناك اتفاقا بين الأهلي والمنتخب من أجل تجهيز متولي بشكل معين من خلال تدريبه بحمل بدني مُعين في ظل إصاباته الماضية خاصة أن اللاعب عائد من إصابة".
وواصل: "الأهلي يرى أن عدم عمل برنامج خاص لمتولي تسبب في إصابته".
غضب الأهلي
وختم حديثه قائلا:"برنامج الاستشفاء الخاص بمتولي في منتخب مصر كان من المفترض أن يتم بشكل معين ولكن هذا لم يحدث مما تسبب في غضب الأهلي".