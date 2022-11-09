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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رعب في السنغال.. موقف ساديو ماني من المشاركة بكأس العالم

ماني
ماني

حالة من الرعب، تسيطر على الجماهير في السنغال، بعد إصابة ساديو ماني، مهاجم نادي بايرن ميونخ، مع فريقه أثناء مشاركته في مباراة فيردر بريمن، في إطار منافسات الدوري الألماني.

وخرج السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ودخل ساني بدلاً منه، وذلك للإصابة.

حبس أنفاس السنغاليين.. ساديو ماني يتعرض للإصابة قبل أيام من انطلاق المونديال

صدمة سنغالية.. ساديو ماني يواجه شبح الغياب عن كأس العالم

وعلق المدرب المساعد دينو توبمولر لـ نلجسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ قائلاً: “تعرض ساديو ماني لضربة في قدمه، مما تسبب في ألم طفيف، لا شيء خطير للغاية، ولا ينبغي أن تكون مشاركته في كأس العالم في خطر”.

ساديو ماني والسنغال في كأس العالم

وتعول الجماهير على تواجد ساديو ماني مع منتخب السنغال، في بطولة كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى بكأس العالم مع قطر وهولندا والإكوادور.

ساديو ماني بايرن ميونخ فيردر بريمن الدوري الألماني كأس العالم ماني منتخب السنغال

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