رعب في السنغال.. موقف ساديو ماني من المشاركة بكأس العالم

حالة من الرعب، تسيطر على الجماهير في السنغال، بعد إصابة ساديو ماني، مهاجم نادي بايرن ميونخ، مع فريقه أثناء مشاركته في مباراة فيردر بريمن، في إطار منافسات الدوري الألماني.

وخرج السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 20 من عمر المباراة، ودخل ساني بدلاً منه، وذلك للإصابة.

وعلق المدرب المساعد دينو توبمولر لـ نلجسمان، المدير الفني لنادي بايرن ميونخ قائلاً: “تعرض ساديو ماني لضربة في قدمه، مما تسبب في ألم طفيف، لا شيء خطير للغاية، ولا ينبغي أن تكون مشاركته في كأس العالم في خطر”.

ساديو ماني والسنغال في كأس العالم

وتعول الجماهير على تواجد ساديو ماني مع منتخب السنغال، في بطولة كأس العالم 2022 المقرر انطلاقها يوم 20 نوفمبر من الشهر الجاري.

ويتواجد منتخب السنغال في المجموعة الأولى بكأس العالم مع قطر وهولندا والإكوادور.