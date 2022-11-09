زيادة طفيفة.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 9 نوفمبر بالأسواق

قدمت الإعلامية داليا أيمن تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 9-11-2022، عبر برنامجها “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد”.



أسعار الذهب اليوم

ويهتم العديد من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، حيث إن الذهب يُعد من أهم المعادن الموجودة حاليًا، كما أن المعدن الأصفر يستخدم في أكثر من شيء، حيث يستخدمه بعض المواطنين للحفاظ على النقود، خاصة في وقت انخفاض قيمتها، كما يستخدمه البعض الآخر في الاستثمار أو الادخار، علاوة على أن معظم المواطنين يشترون الذهب في حال الزواج كمهر للزوجة.



الذهب اليوم

ومن خلال التقرير التالي، وعبر موقع “صدى البلد”، نوضح لكم أسعار الذهب بمختلف أنواعه في مصر اليوم، الأربعاء 9 نوفمبر 2022، في أسواق الصاغة.



سجل سعر الذهب اليوم اسعار الدهب بكام انهاردة



سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 1409 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 1233 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1057 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 9864 جنيهات.





أسعار مصنعية الذهب في مصر

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.





سعر الذهب

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو الدول العربية.







