عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ساحة انتظار السيارات بمطار شرم الشيخ صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية

الطيران المدني: زيادة موقف انتظار الطائرات بشرم الشيخ من 46 لـ 67 طائرة

ساحة انتظار
ساحة انتظار

قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية، إنه تم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ منذ 7 لـ 10 مليون راكب سنويًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، على هامش استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، أنه تم زيادة مواقف انتظار الطائرات، لاستيعاب حجم الطائرات الكبير الذي وصل إلى شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، وتم زيادة موقف انتظار الطائرات من 46 لـ 67  طائرة، في ظل الكم الكبير من المشاركين بالمؤتمر.

وتابع:" ساحة انتظار السيارات بمطار شرم الشيخ، صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، وهناك مبنى ركاب بمطار برج العرب صديق للبيئة وسيتم افتتاحها في يوليو القادم 2023، والتطوير كامل ومستمر لزيادة الطاقة الاستيعابية".

الطيران الطيران المدني شرم الشيخ انتظار الطائرات انتظار السيارات الطاقة الشمسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

صرخت في وجهه.. لحظة طرد سمية الخشاب لعامل النظافة من لوكيشن التصوير| فيديو

كولر يرفض صفقة فيريرا في الأهلي.. تفاصيل

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

زيادة 435 خلال 2022.. سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 9-11-2022

ضربة موجعة لـ الأهلي | تعرف على مدة غياب محمود متولي

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء : الأزمات التي يمر بها العام تحتاج تضامنًا عالميًا

السيسى يعزى تنزانيا في ضحايا حادث تحطم الطائرة ببحيرة فيكتوريا

كيف تحصل على معاش تكافل وكرامة؟.. الأوراق المطلوبة

كان عندي حق|شوبير: محمد محمود وزياد طارق خسرا وقتا بالبقاء في الأهلي

لماذا ستفشل تويتر قريبا؟.. اعرف الاسباب

مدبولي: مستقبل الاقتصاد لدول المنطقة يواجه خطرًا نتيجة التغيرات المناخية |فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دنيا سمير غانم تثير الجدل بنفس ملابس محمد صلاح | شاهد

عرض مثير للجدل لشراء ليفربول .. ما مصير محمد صلاح حال بيع الريدز؟

نشرة المرأة.. نوع شائع يتناوله الملايين يرتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة والتفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

بدون مضادات حيوية.. تخلصي من نزلات البرد بمكون واحد من مطبخك

فيديو

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

إصابة 3 أشخاص.. انهيار عقار من 5 طوابق في إمبابة| فيديو

تنكرت في زي رجل.. من هي الحاجة صيصة أبو دوح وما قصتها؟فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ