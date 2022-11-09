الطيران المدني: زيادة موقف انتظار الطائرات بشرم الشيخ من 46 لـ 67 طائرة

ساحة انتظار السيارات بمطار شرم الشيخ صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية

قال باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدني للشئون الدولية، إنه تم تطوير وزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار شرم الشيخ منذ 7 لـ 10 مليون راكب سنويًا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، على هامش استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" في مدينة شرم الشيخ، أنه تم زيادة مواقف انتظار الطائرات، لاستيعاب حجم الطائرات الكبير الذي وصل إلى شرم الشيخ خلال الأيام الماضية، وتم زيادة موقف انتظار الطائرات من 46 لـ 67 طائرة، في ظل الكم الكبير من المشاركين بالمؤتمر.

وتابع:" ساحة انتظار السيارات بمطار شرم الشيخ، صديقة للبيئة وتعمل بالطاقة الشمسية، وهناك مبنى ركاب بمطار برج العرب صديق للبيئة وسيتم افتتاحها في يوليو القادم 2023، والتطوير كامل ومستمر لزيادة الطاقة الاستيعابية".