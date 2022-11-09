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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حادث اصطدام قطار بأتوبيس بالشرقية إلى 19

صدى البلد

شهد حادث اصطدام قطار بأتوبيس بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق ارتفاع عدد المصابين الي 19 مصابًا جميعهم طلاب بإحدى الجامعات الخاصة، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وأكد مصدر بمديرية الصحة بالشرقية، أنه تم الدفع ب 11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث اصطدام قطار بأتوبيس بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق.

وأضاف المصدر ، أنه أصيب 16 شخصًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث اصطدام قطار بأتوبيس يقل عدد من الركاب بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق وتم نقل المصابين إلى مستشفى الأحرار والمستشفي الجامعي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث اصطدام قطار بأتوبيس يقل عدد من الركاب بالقرب من مزلقان الصدر بمدينة الزقازيق.

 

الدفع بـ 11 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث اصطدام قطار بأتوبيس بالشرقية

وعلي الفور تم الدفع بعدد  من سيارات الإسعاف وتبين إصابة 16 شخصًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

الشرقية الجامعات الخاصة مدينة الزقازيق الرعاية الصحية مستشفى الاحرار الزقازيق

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