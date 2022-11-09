مياه الشرب بالجيزة: استطلاعات رأي المواطنين بقرى حياة كريمة بأطفيح حول خدمات الشركة

استطلع فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أراء المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بقرى حياة كريمة بمركز أطفيح.

قال المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن استطلاع آراء المواطنين يهدف إلى قياس مدى رضا جمهور عملاء الشركة عن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي المقدمة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثته المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بقطاعى مياه الشرب والصرف الصحي بقرى الريف المصري، لافتاً إلى أن الفريق استهدف قرى: "كفر قنديل والصالحية ومنية الرقة والرقة القبلية ومنيل السلطان والرقة البحرية والكداية والحلف الغربي بمركز أطفيح".

وأضاف رئيس مياه الجيزة، أنه تم تعريف المواطنين بقنوات التواصل المختلفة مع الشركة، والتي تشمل الموقع الإلكتروني للشركة، والصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك"، وتطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه، وتطبيق واتس اب على الرقم ٠١٢٢١٧٩٩٧٧٧، وتطبيق ١٢٥ والخط الساخن ١٢٥ لاستقبال شكاوى المواطنين.

وفي السياق ذاته، شهدت كنائس السيدة العذراء والملاك ميخائيل بمدينة الصف، تنفيذ العديد من أنشطة التوعية المائية، تضمنت ندوات للتوعية بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وتأثير اتباع السلوكيات الصحيحة في الحفاظ على الموارد الطبيعية في ظل التغيرات المناخية، وورش لتعليم مبادئ السباكة المنزلية الخفيفة، وأنشطة تفاعلية للأطفال من رواد الكنائس.

ويستهدف الفريق مواصلة الأنشطة التوعوية بكنائس: أبو سيفين، والسيدة العذراء بأسكر، البابا كيرلس بالجزيرة الشقراء، ومار جرجس بالجزيرة الشقراء، ومار جرجس بغمازة الكبرى ، ومار جرجس بالأقواز، والسيدة العذراء بالأخصاص.