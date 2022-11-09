فيديو صادم| بريطاني يلقي تورتة الزفاف في وجه عروسه.. رد فعلها مفاجأة

وثق مقطع فيديو صادم اندلاع مشاجرة بين عريس وعروسه انتهي بإلقائه تورتة حفل الزفاف في وجهها في بريطانيا، فماذا كانت ردة فعلها؟.

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشرته العروس وتدعي «جايد كينيدي» عبر تطبيق «تيك توك» قيام زوجها بإلقائه جزءًا من تورتة حفل الزفاف بوجهها.

بريطاني يلقي تورتة الزفاف في وجه عروسه

ورغم أن تصرف الزوج البريطاني بإصرار أثار غضب ضيوف حفل الزفاف ومتابعي صفحة العروس عبر تيك توك بعد نشرها الفيديو إلا أنها أوضحت أنها أخذت موقفه بسخرية وروح دعابة.

بريطاني يلقي تورتة الزفاف في وجه عروسه..ردة فعلها مفاجأة

ولفتت العروس البريطانية أنها لم تتوقف عن الضحك بينما يُصر زوجها على تصرفه بإلقائه جزءًا من تورتة حفل الزفاف في وجهها.

بريطاني يلقي تورتة الزفاف في وجه عروسه.. ردة فعلها مفاجأة

ونشرت العروس مقطع الفيديو الذي جمعها بزوجها في هذا الموقف الغريب، معلقة بأنها وزوجها أصبحا الآن يحملان نفس اللقب «السيد والسيدة برايس Mr and Mrs Price».

بريطاني يلقي تورتة الزفاف في وجه عروسه.. ردة فعلها مفاجأة

وأكدت الزوجة أنها لم ترها سوى روح دعابة من زوجها، مع نشرتها عدة هاشتاجات شملت: "# متزوج # زواج_الزوج_المضحك # زواج.