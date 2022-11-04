هاخد ابني وأمشي .. حقيقة موقف صادم بين عروس وحماتها بسبب تأخرها بالكوافير

فيديو منتشر

في ليلة حفل الزفاف أو ليلة العمر كما يطلق عليها قد تأتي الرياح بما لا يشتهي العروسين أو أحدهما بسبب مواقف غريبة ومفاجأة وصادمة تتكرر بين كل فترة زمنية وأخرى، وقد تتسب في انهاء زواجهما أو خطبتهما مهما كانت مدته، وفي هذا السياق تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو منتشر بين عروس وحماتها بسبب تأخرها بالكوافير حيث هددت فيه أم العريس عروس ابنها بأخذه وتركها.

يظهر مقطع الفيديو المتداول والذي لم تتعد مدته ثواني قيام عروس بتصفيف شعرها بينما تظهر أخرى مرددة «مامة العريس جت!»، لتضيف والدة العريس بدورها: «إيه يا حبيبتي، بقالنا ساعة وزيادة بره، ينفع الكلام دا!، نسيبك ونمشي يعني، العربية واقفة بقالها ساعة بره، نعمل إيه يعني، دا كلام ما ينفعش، خلاص نشوف عروسة غيرك!»، ليشير بعدها مصفف الشعر بنهاية الفيديو مع ضحك العروس: «خدي ابنك وامشي يا مدام، أنا هخدها أنا!!».

حقيقة موقف صادم بين عروس وحماتها

وبعد انتشار مقطع الفيديو من تطبيق «تيك توك» إلى «فيسبوك» ظهرت العروس بعدة مقاطع أخرى على صفحة مصفف الشعر ترقص فيها بمفردها وهي جالسة على كرسي ثم مع السيدة التي ادعي بأنها أم العريس وسيدتان آخريين، مع تعليقات مشاهدين للفيديو: «أم العريس من نفسها تفرح اتريكى مستعجلة»، «كانت هتأخد ابنها العريس وتمشي، ربنا هدي من توترها، موقف غريب».

ورغم كثرة التساؤلات حول حقيقية الفيديو المصور بين كونه «حقيقي» أو «مجرد مقلب» نشر مصفف الشعر وصاحب صالون تجميل الذي ظهرت به العروس مقطع فيديو يجمعها بعريسها في نهاية سعيدة بعد انتشار فيديو الموقف الصادم بين العروس وحماتها.