عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

صحى ولذيذ .. طريقة عمل السوتيه فى الفرن

سوتيه
سوتيه

يعد السوتيه من الأكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين من يرغبون فى إنقاص الوزن أو تحسين صحتهم لذا لابد معرفة الطريقة الصحيحة لإعداده 

ونقدم لكم فيما يلي طريقة عمل السوتيه فى الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

من غير ما تلف .. طريقة شراء أي دواء ناقص في السوق

يسبب كوارث للحوامل والأطفال .. حقيقة أضرار نوع لبان شهير

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

مقادير صينية السوتيه في الفرن:
طماطم

كوسة

جزر

ثوم

بصل

البطاطس

مكعب مرقة

زبدة

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح 

فلفل أسود


طريقة عمل السوتيه فى الفرن:

* قطعي الجزر والكوسة والطماطم والبطاطس والفلفل الرومي شرائح طويلة وضعيهم فى طاسة على النار غير قابلة للالتصاق .

*اخلطي البصل والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والثوم ومكعب المرقة ويقلب الخليط مع الخضار ويوضع في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ثم ضعي مكعبات الزبدة

* اغلقي خليط الخضار السوتيه بورق الزبدة جيدا وضعيه في فرن ساخن حتى تمام النضج .

السوتيه طريقة عمل السوتيه صينية السوتيه السوتيه فى الفرن الخضار السوتيه طريقة عمل السوتيه فى الفرن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

إمام عاشور يُفاجئ أمير مرتضى منصور بشأن تجديد تعاقده مع الزمالك.. تفاصيل

عاجل.. ساديو ماني يغيب عن كأس العالم 2022 بسبب الإصابة

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

وفاة وكيل اللاعبين حازم الحديدي

بعثة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف ترفض البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة مواطن مصرى

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

تطوّر مفاجئ.. موقف الأهلي من التعاقد مع مارسينيو

موضوعات متعلقة

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

مش بس الليمون والبرتقال.. 5 أطعمة غنية بـ فيتامين سي لرفع مناعتك

لا تلتفت للمحبطين.. نصائح من هانى الناظر للتعامل مع ضغوط الحياة

نشرة المرأة والصحة|قصة ترند هاخد ابنى وأمشي.. وكيف تحصل على الأدوية الناقصة فى السوق

عياط طول الليل.. اكتشفي طرق علاج مغص الأطفال

تهدد الحياة.. اكتشف أعراض حساسية الطعام الخطيرة

مغني الغزالة رايقة في المستشفى.. التفاصيل الكاملة لمرض الطفل محمد أسامة

يسبب كوارث للحوامل والأطفال .. حقيقة أضرار نوع لبان شهير

ترشيحاتنا

البحث العلمي لصدى البلد: تأثير كبير للصراعات العالمية على التغيرات المناخية

الأزهر يعلن عن وظائف الشاغرة.. الشروط وطريقة التقديم

هكذا تغادر منصة تويتر للأبد.. وإليك ما تستخدمه بدلا منها

وصول طائرة مصرية تحمل 17 طن أدوية ومستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا إلى لبنان

وزيرة البيئة: أفريقيا تحتاج إلى 1.6 تريليون دولار لمواجهة آثار تغير المناخ

الناشرين العرب يعلن القائمة القصيرة لجائزة عبد العزيز المنصور 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر فستان مي عمر يثير ضجة| رقم خرافي

مش هتصدق| إطلالات أثارت الجدل حول حمل إيمي سمير غانم.. شاهد

سيدة تثير ضجة بوضع فسيخ في لانش بوكس طفلها | سبب تصرفها

بدون أدوية.. طرق طبيعية للتخلص من الكرش

فيديو

محمد شبانة يكشف صفقات الأهلي والزمالك في يناير ومفاجأة إمام عاشور/فيديو جراف

علاء مرسي يكشف تفاصيل مسرحيته كازينو بديعة

لماذا منعت الأوبرا المطرب النقاش من الغناء مع أصالة.. فيديو جراف

تفاصيل مؤلمة في وفاة عروس الإسكندرية.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ