صحى ولذيذ .. طريقة عمل السوتيه فى الفرن

يعد السوتيه من الأكلات الصحية الشائعة بشكل واسع بين من يرغبون فى إنقاص الوزن أو تحسين صحتهم لذا لابد معرفة الطريقة الصحيحة لإعداده

ونقدم لكم فيما يلي طريقة عمل السوتيه فى الفرن بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية السوتيه في الفرن:

طماطم

كوسة

جزر

ثوم

بصل

البطاطس

مكعب مرقة

زبدة

كمون ناعم

كزبرة جافة ناعمة

ملح

فلفل أسود



طريقة عمل السوتيه فى الفرن:

* قطعي الجزر والكوسة والطماطم والبطاطس والفلفل الرومي شرائح طويلة وضعيهم فى طاسة على النار غير قابلة للالتصاق .

*اخلطي البصل والملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة والثوم ومكعب المرقة ويقلب الخليط مع الخضار ويوضع في صينية الفرن المبطنة بورق الزبدة ثم ضعي مكعبات الزبدة

* اغلقي خليط الخضار السوتيه بورق الزبدة جيدا وضعيه في فرن ساخن حتى تمام النضج .