بعض المنظمات تحاول اختطافها|عريضة تطالب الأمم المتحدة بالتدخل لإعادة قمة المناخ إلى مسارها

رفعت مصر عريضة لسكرتير عام الأمم المتحدة لرفض ما تفعله بعض مجموعات و منظمات المجتمع المدني من اختطاف قمة المناخ COP 27 لغرض مغاير تماماً للغرض الأصلي من القمة و هو العمل العالمي لوقف التغير المناخي و التكيف مع أثاره.



وجاء فيها : “ تشهد مصر في الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر انعقاد الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27. والذي عملت مصر بجهد كبير بعد النسخة 26 في جلاسكو، بالتعاون مع الأمم المتحدة على تنظيمه وخروجه بأفضل صورة ليجمع كل القادة والفاعلين في العالم من المعنيين بالحفاظ على البيئة في مكان واحد؛ لبحث التحديات الكبيرة التي يواجهها كوكبنا ”.



وتابع : “ لكن بعد انطلاق المؤتمر بـ 48 ساعة فوجئ الموقعون على هذا البيان أن هناك بعض المجموعات والمنظمات الدولية تسعى إلى القفز على المؤتمر، والنأي به بعيدًا عن أهدافه الحقيقية، وتوظيفه لخدمة أهداف ليس لها أي علاقة بقضايا البيئة أو مخاطر التغير المناخي أو القواعد والتقاليد الخاصة بالمؤتمرات الدولية ”.

وأضافوا : “ عليه يطالب الموقعون على هذا البيان سيادتكم بالتدخل الفوري بما لدى الأمم المتحدة من سلطات وقرارات على مسار الفعاليات والجلسات في المؤتمر؛ لإعادة المؤتمر إلى مساره الصحيح الذي هو معني بالبحث عن خلق أكبر مساحة من التوافق الدولي لحماية البيئة والمناخ ”.

