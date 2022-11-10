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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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عشبة سحرية تذهل الأطباء.. الجنسينج يحفز خلايا الدماغ ويعالج السرطان ويعزز الذاكرة

نبات الجنسنج المفيد
نبات الجنسنج المفيد للحالات الصحية

يعد نبات الجنسينج أحد الأعشاب والنباتات الطبية المميزة ذات التأثير المنشط، فهي تحمل خواص علاجية مميزة، ويوجد لها عدة أنواع حول العالم، وعادة ما تستخدم جذورها في صناعة الأدوية.،و يستعمل الجنسينج في الطب الشعبي للعديد من الأمراض الصحية، فهو يحفز خلايا الدماغ،  وعلاج السرطان،  ويعزز الذاكرة  ووظائف الرئة.

يستخدم كعلاج للسرطان

قال الدكتور شعيب فتوح دكتوراة في النباتات الطبية والعطرية،  أن الدراسات أظهرت أن الجنسينج يساعد مرضى السرطان، الذين يخضعون للعلاج فقط، على التغلب على مشاكل التعب، حيث وجدت بعض الدراسات آثار إيجابية لاستخدامه في علاج بعض أنواع السرطانات مثل: سرطان الثدي، وسرطان المبيض، وسرطان الرئة، وسرطان الجلد، وسرطان الكبد، كما وجدت دراسات أخرى أن أخذ الجنسنج عن طريق الوريد ساعد في وقف وإبطاء نمو الخلايا السرطانية في الرئة.

ووجدت الدراسات التي أجريت في الصين  أن الأشخاص الذين كانوا مصابين بسرطان الثدي وتناولوه انخفض خطر الوفاة لديهم أكثر ممن لم يتناولوه.

تقليل مشاكل التعب والإرهاق
 

 كما يساعد في تقليل  مشاكل التعب والإرهاق عند النساء.، و يساعد في زيادة الطاقة الجسدية والذهنية، ويحفز الجنسينج خلايا الدماغ ويزيد من التركيز ووظائف الإدراك، كما يحسن من الأداء الذهني والعقلي لمرضى الزهايمر.

ووجد أن تناوله يساهم في تعزيز العمليات الذهنية من حساب وتفكير وردود الفعل أيضًا، إذ بينت  الدراسات أن خليط من أوراق الجنكة والجنسنج لهما تأثير على تعزيز الذاكرة عند الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 38 - 66 عام.

تحسين وظائف الرئتين
 

وتناول الجنسينج قد يساعد على تحسين وظائف الرئتين ، ووجد بأن تناوله يساهم في تعزيز وظائف الرئة وتحسينها ويقلل من أعراض بعض أمراض الرئة وخاصة مرض الانسداد الرئوي المزمن والربو.

كما يقلل من خطر الإصابة بالإنفلونزا، إذ وجد أن أخذ الجنسنج إلى جانب المضادات الحيوية يساهم في زيادة فعاليتها في قتل الميكروبات ومسببات المرض.

ويمتلك الجنسنج علي خصائص مضادة للأكسدة والالتهاب ،  ووجد أنه  يساعد على التقليل من علامات الإلتهاب ، وأشارت بعض الدراسات أن مستخلصات الجنسينج لديها خصائص مضادة للجراثيم والبكيتريا والفيروسات. كما يساعد على الوقاية من الإصابة بالبرد أو الإنفلونزا.

وتشير بعض التقارير إلى أن الجنسينج قد يساعد على التخفيف من ظهور أعراض الدورة الشهرية المزعجة وحدتها، مثل الهبات الساخنة  والتعرق والمزاجية والإكتئاب وجفاف المهبل ونقص الشهوة الجنسية والأرق وغيرها.

حيث أظهرت عدة دراسات أن الجنسينج الأمريكي يخفض من مستويات السكر في الدم عند المصابين بمرض السكر من النوع الثاني، عن طريق التأثير على إنتاج الانسولين في البنكرياس .

ويزيد مسحوق الجنسنج الأحمر من الشهوة الجنسية عند النساء بعد سن اليأس ويحسن من الاستمتاع بالعلاقة الجنسية.

كما بينت بعض الدراسات وجود أدلة على أن تناوله قد ساهم في خفض مستويات ضغط الدم للأشخاص المصابين به بنسب طفيفة.

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