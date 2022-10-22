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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: هذه العصائر تدمر صحة الأطفال والكبار .. وعلامات فى اليد تكشف السكري بمراحله الأولى

العصائر
العصائر

نشر موقع صدى البلد، الإخباري عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

صور تكشف صدور دجاج مغشوشة في بعض الأسواق

كارثة .. 3 أنواع من الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

نوع من الأعشاب يحارب الزهايمر.. موجود في كل بيت

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

تحذير لطلاب المدارس.. عصائر معلبة ضارة بالصحة في الأسواق

تعد العصائر المعلبة من أكثر الأشياء التى يحرص الأهل على وضعها فى اللانش بوكس أو حقيبة الأطفال المدرسية، كما يتم تقديمها لهم على مائدة الإفطار أو أثناء المذاكرة، لذا من المهم معرفة أنواع العصائر الضارة والجيدة للحفظ على صحة الأطفال.

وللأسف هناك أنواع عديدة من العصائر المعلبة المباعة فى الأسواق بعضها يضر بصحة الأطفال والأخر مفيد، وهذا يتضح من خلال المكونات والبيانات المدونة على عبوات العصائر ، إليكم أبرزها:


علامات في الأصابع تكشف القاتل الصامت

اطلق الأطباء لقب القاتل الصامت على الأمراض التى لا تظهر أعراض واضحة فى بداية الإصابة بالمرض ولا يكتشف إلا فى مراحل متأخرة ومنها مرض السكري وهشاشة العظام

وسمى مرض السكري بالقاتل الصامت لأنه يتسبب فى مضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب ومشاكل الكلى والمشكلات الجنسية والنظر وبتر القدم أو الساق وفقد البصر والأسنان. 


إزاى تتغدى بـ 10 جنيه.. طريقة عمل أكلتين مغذيتين

يرغب الكثير من الأشخاص معرفة كيفية الحصول على وجبة غداء اقتصادية بـ 10 جنيه وأن تكون هذه الوجبة كافية لسد الجوع وفى نفس الوقت نفسه تمنح الجسم الطاقة والقوة لمواصلة العمل.


عادات يومية صديقة للبيئة.. خبير مناعة يقدم نصائح للحد من تغير المناخ

أكد الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، ضرورة توعية الآخرين بأهمية الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ وكيفية فعل ذلك حيث أن مفهوم الصحة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعني اكتمال السلامة "بدنيًا ،عقليًا، اجتماعيًا، وليس فقط عدم الإصابة بالمرض".

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