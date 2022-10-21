عادات يومية صديقة للبيئة.. خبير مناعة يقدم نصائح للحد من تغير المناخ

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه لابد من التحدث مع الآخرين عن كيفية الحفاظ على البيئة والحد من تغير المناخ، موضحا أن مفهوم الصحة وفقًا لمنظمة الصحة العالمية يعني اكتمال السلامة "بدنيًا ،عقليًا، اجتماعيًا، وليس فقط انعدام المرض".

وأضاف مجدي بدران لـ صدى البلد، أن التغيرات المناخية زادت من الحاجة إلى تبني مفهوم الصحة الواحدة والذي يعني ترابط صحة وسلامة الكائنات "الإنسان والحيوان والنبات".

وتابع: “تأكد أنك عندما تشعل السيجارة تلوث الهواء وتغير المناخ، التبغ يعادينا ويقلل من جودة حياتنا لأنه يتنافس على الموارد مع السلع القيمة لسبل العيش والتنمية في جميع أنحاء العالم”.



وأكد خبير المناعة أن التدخين يقتل 8 ملايين شخص كل عام، التدخين لا يقتل الأشخاص فقط، بل يؤثر أيضًا بشكل كبير على البيئة، توفير السجائر في الأسواق يعنى استهلاك الطاقة والوقود، واستنزاف المياه، وتحميض التربة الزراعية، ونشر مبيدات حشرية، المزيد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ديناميت تغير المناخ، كل سيجارة مسؤولة عن انبعاث 14 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون طوال دورة إنتاجها إلى الخلاص منها.

وأردف: تصنيع التبغ مصدر هائل لانبعاث ثاني أكسيد الكربون، حوالي 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي سنويًا، البصمة الكربونية لهذه الصناعة من إنتاج ومعالجة ونقل التبغ تعادل خُمس ثاني أكسيد الكربون الذي تنتجه صناعة الطيران التجارية كل عام، مما يساهم بشكل أكبر في الاحتباس الحراري، يتسم التصنيع والتوزيع بكثافة الكربون بشكل خاص، ويولدان انبعاثات كربونية تعادل ما يقرب من ثلاثة ملايين رحلة جوية عبر المحيط الأطلسي، زرع ونقل مواد السجائر وتصنيعها، واستخدامها والتخلص من بقاياها يهدد النظم البيئية الهشة أصلًا.



أكد خبير المناعة مجدي بدران أن التبغ يسمم كوكبنا، وإنتاج واستهلاك التبغ يسبب فقدان حوالي 600 مليون شجرة، تخزن الأشجار الكربون، وعندما يتم قطعها، فإنها تطلق الكربون الذي خزنته في الغلاف الجوي، تقطع الصناعة 600 مليون شجرة كل عام لإنتاج السجائر، مما يعنى فقدان 200 ألف هكتار من الأراضي الزراعية سنويًا، استهلاك 22 مليار طن من المياه كل عام، علبة مكونة من 20 سيجارة يوميًا لمدة 50 عامًا تهدر 1.4 مليون لترًا من المياه.

نصائح للحد من تغير المناخ



قال الدكتورمجدي بدران، إنه لابد من تبني عادات يومية صديقة للبيئة على مستوى الأفراد، أهمها:

- ترشيد استهلاك الطاقة، عندما تصبح أكثر كفاءًة في استخدام الطاقة، فإنك تلوث البيئة أقل، وتوفر المال أيضًا، وبالتالي المزيد من الأموال في المجتمع لمجابهة تغير المناخ.

-يجب فصل الأجهزة الإلكترونية عند عدم استخدامها

-استخدم المصابيح الموفرة للطاقة

- محاولة تصليح أعطال الأجهزة بدلًا من استبدالها

- استهلك أقل، اهدر أقل، عندما نستهلك كميات أقل، فإننا ننتج انبعاثات أقل ونكون أكثر رحمة بكوكبنا.

- فكر في إعادة التدوير، وإعادة الاستخدام

- اشترِ عددًا أقل من الملابس الجديدة وارتدها لفترة أطول

-حافظ على جمال البيئة في كل وقت وكل مكان، وزود الرئة الخضراء قدر المستطاع،ازرع الأشجار وحافظ على المناظر الطبيعية

-حافظ على البيئة في تنقلاتك

-حاول تمشى أكثر

-استخدم وسائل النقل العام، أو استخدم دراجة في التنقل، قلل من استخدام سيارتك ، وفاتورة وقود السيارة

- تناول طعامك المنزلى في بيتك ومع أسرتك، حيث يهدر العالم مليار طن من الطعام كل عام، وهو ما يمثل حوالي 10 في المائة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية، تجنب هدر الطعام بشراء ما تحتاجه فقط، استفد من كل جزء صالح للأكل من الأطعمة التي تشتريها، استبدل اللحوم الحمراء بالدجاج أو السمك أو البقول، يمكن أن يقلل التحول من اللحوم الحمراء إلى الدجاج من البصمة الكربونية لوجبتك بنسبة تصل إلى 75٪.

- قم بتخزين الطعام بشكل صحيح

- شارك الطعام الزائد مع أصدقائك وجيرانك والمحتاجين

- اصنع سمادًا من البقايا غير الصالحة للأكل واستخدمه لتخصيب حديقتك، التسميد من أفضل الخيارات لإدارة النفايات العضوية مع تقليل الآثار البيئية أيضًا.

-عندما تغلي الماء لتناول مشروب ساخن، اغلي فقط ما تحتاجه، أو اسكب الفائض في دورق حراري للحفاظ على الماء ساخنًا لكوبك التالي.

-تجنبى غسل الأطباق يدويًا، تستخدم غسالات الأطباق الحديثة قدرًا أقل من المياه والطاقة

-لا تستخدمى غسالة الملابس إلا بعد ملئ الحمولة المقررة،أي جمع الملابس حتى لا تستهلك طاقة أكبر في غسل عدد أقل من الملابس

- في العمل استخدم كوبا خاصا بك، تخيل أن استخدامك لكوب يستعمل مرة واحدة يعنى استهلاك حوالى 500 كوب للفرد في السنة! وهذا يلوث البيئة في كل العالم.

- استخدم أكياسًا قابلة لإعادة الاستخدام لحمل ما تشترى من الأسواق.

-في الحمام تقليل استخدامك للمياه الساخنة يوفر الطاقة والمال!، ركب رؤوس دش للصنابير لتقليل استهلاكك للمياه، أغلق صنبور المياه أثناء تنظيف أسنانك بالفرشاة، الصنبور الجاري يهدر ما يصل إلى 8 لترات من الماء في الدقيقة!

- أصلح الصنابير، الصنبور المفتوح يهدر 1 لتر من الماء في الساعة.

- أصلح المرحاض، تسريبات المرحاض تهدر 200 لتر من الماء يوميًا - مثل شطفه 50 مرة.

-اسقِ نباتاتك في وقت متأخر من المساء أو في الصباح الباكر، عندما تفقد كمية أقل من الماء من خلال التبخر.