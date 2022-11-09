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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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ديني

المحرصاوي يواصل محاضراته التفاعلية التدريبية لإعراب الأفعال بكلية اللغة العربية بالدراسة

محاضرة دليل الطلاب
محاضرة دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال

تواصلت اليوم، بمقر كلية اللغة العربية بالدراسة، سلسلة المحاضرات التفاعلية التدريبية، والتى تعقد من خلال مشروع "سفراء الأزهر" تحت عنوان "دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال"، والتي يقدمها أ.د محمد المحرصاوي - نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة العالمية لخريجي الأزهر.

دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال

وأكد المحرصاوي خلال محاضرته الثانية على ما قدمه في المحاضرة الأولى من دقة وجمال اللغة العربية وسهولتها عندما يحسن الطالب فهم هذه القواعد والتعامل معها بالشكل السليم؛ لذا وجب على الطالب معرفة كيفية ضبط الأفعال وإعرابها ومعرفة السياق العام لها.

وقام المحرصاوي بذكر أنواع الأفعال في اللغة العربية ثم قام بالشرح الوافي للطلاب للنوع الثالث من أنواع الأفعال وهو الفعل المضارع موضحا لهم أنه هو ما يدل على حدوث عمل في الحال والمستقبل وله علامه واجبة وهى أن يبدأ بحرف من أحرف المضارعة المجموعة في قول علماء النحو "أنيت".

كما أوضح إعراب الفعل المضارع وأنه يُجزم إذا سبق بأداة جزم، وهي قسمان: أدوات تجزم فعلا واحدا وهي أربعة (لم- لما- لا الناهية- لام الأمر)، وأدوات تجزم فعلين، وهي أدوات الشرط الجازمة.

كما قام الدكتور المحرصاوي بتطبيق الشرح على أمثلة من القرآن الكريم، ورد على كافة استفسارات الطلاب، وأجاب عليهم بأمثلة توضح لهم كيفية التطبيق الفعلي لما فهموه بطريقة مبسطة تساعد الدارس على الاستيعاب السريع لقواعد اللغة العربية.

اللغة العربية كلية اللغة العربية سفراء الأزهر دليل الطلاب إلى إعراب الأفعال المحرصاوي المنظمة العالمية لخريجي الازهر

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