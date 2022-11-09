مبروك يا مصريين.. الديهي عن قمة المناخ: نمتلك إمكانيات استضافة المؤتمرات العالمية

علق الإعلامي نشأت الديهي، على نجاح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ .

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" مبروك لكل المصريين نجاح مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ ".

وأضاف نشات الديهي: "مؤتمر المناخ على مدار يومين، شاركت فيه أكثر من 120 دولة، وذلك على أرض مصر".

وتابع نشات الديهي: "قمة المناخ هي الأكبر والأضخم، واستطاعت الدولة المصرية التعبير عن إمكانيات حقيقية تمتلكها تؤكد قدرتها على تنظيم مؤتمرات عالمية".

واكمل نشات الديهي :" ما حدث في شرم الشيخ أفضل كثيرا مما يحدث في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك"، مضيفا:" لدينا قصة نجاح مصرية؛ وذلك يظهر في التنظيم والاستضافة والمفاوضات والجلسات الثنائية بين قادة الدول".