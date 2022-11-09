عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مبروك يا مصريين.. الديهي عن قمة المناخ: نمتلك إمكانيات استضافة المؤتمرات العالمية

نشات الديهي
نشات الديهي

 علق الإعلامي نشأت الديهي، على نجاح مصر في استضافة قمة المناخ كوب 27 بشرم الشيخ . 

ممثل رئيس مؤتمر المناخ: مفاوضات جارية حول برنامج التخفيف من آثار التغيرات المناخية

رئيس شباب النواب : قمة المناخ تعكس قوة مصر ومكانتها الكبيرة عالميا

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن "، :" مبروك لكل المصريين نجاح مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ ".

 وأضاف نشات الديهي: "مؤتمر المناخ على مدار يومين، شاركت فيه أكثر من 120 دولة، وذلك على أرض مصر".

وتابع نشات الديهي: "قمة المناخ هي الأكبر والأضخم، واستطاعت الدولة المصرية التعبير عن إمكانيات حقيقية تمتلكها  تؤكد قدرتها على تنظيم مؤتمرات عالمية".

 واكمل نشات الديهي :"  ما حدث في شرم الشيخ أفضل كثيرا مما يحدث في اجتماعات الأمم المتحدة بنيويورك"، مضيفا:" لدينا قصة نجاح مصرية؛ وذلك يظهر في التنظيم والاستضافة والمفاوضات والجلسات الثنائية بين قادة الدول".

الديهي نشأت الديهي المناخ قمة المناخ اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مريض اكتئاب.. وكيل اللاعبين حازم الحديدي يلقي بنفسه من الطابق العاشر بالدقي

الأوتوبيس اتقلب.. القصة الكاملة لإصابة 27 طالبًا في حادث قطار الشرقية |شاهد

بيان عاجل بالبرلمان بشأن تجاوزات أمن الأمم المتحدة وطردهم للنائب عمرو درويش

امتحانات نصف العام لطلاب المدارس .. تفاصيل الجدول وموعدها

يناير الحاسم.. مهاجم قناص في الأهلي.. وهؤلاء الراحلون عن القلعة الحمراء

خالد الغندور يكشف عن قرار جديد يخص كأس السوبر المصري

مصريون بـ لندن ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع النائب عمرو درويش

عشيقي كان بيدلعني أكتر منه|ننشر نص اعترافات «سامية» قاتلة زوجها في بولاق الدكرور

ترشيحاتنا

نادي القضاة يطالب المؤسسات الخارجية الامتثال للمواثيق الدولية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة

سوق المستعمل | جيب 6 سلندر أوتوماتيك بـ 75 ألف جنيه

التحريضية.. عزة مصطفى تطالب ضياء رشوان بعرض تدوينات علاء عبد الفتاح على السوشيال ميديا

بسبب عملية الونش الجراحية | تصرّف شخصي من محمد صلاح للاعب الزمالك

جون كيري يوجه رسائل للعالم ويرد على الانتقادات من خلال قمة المناخ

خالد الجندي داعيا لمصر: اللهم انقلنا من نصر إلى نصر| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التصلب اللويحي.. أعراض ومضاعفات خطيرة تصل للصرع والشلل

Cop27.. ضيفان يخطفان أنظار الحضور بزي الهنود الحمر في مؤتمر المناخ.. صور

احمى نفسك من الألم .. طرق الوقاية من هجمات النقرس

Cop 27.. السعودية تناقش استخدام نظام ccs لاحتجاز الكربون وتخزينه

فيديو

عشيقي بيدلعني أكتر.. ننشر اعترافات سيدة بولاق بعد تخلصها من زوجها

من شرم الشيخ.. مذيع موقع صدى البلد يخوض تجربة قيادة الاسكوتر الكهربائي

تفاصيل حادث تصادم قطار بأتوبيس الشرقية

تغطية مباشرة من شرم الشيخ حول أبرز فعاليات اليوم الرابع لـ COP27

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود جلال

دور الملكية الفكرية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

نهال علام

شرم الشيخ

د. ماريان جرجس

من شرم الشيخ.. تستغيث الأرض !

نسرين حجاج

التصحر والجفاف.. أزمات تواجه مؤتمر المناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

اﻟﻤﺰﻳﺪ